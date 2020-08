Nell’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi, sono risultati positivi 5 tamponi su 2.919 processati nella giornata di mercoledì.

Il totale dei contagiati dall’inizio della crisi quindi sale a 5.035 in Campania, regione nella quale sono in totale 343.950 i tamponi effettuati dall’inizio della crisi epidemica.







La percentuale di quelli positivi rispetto ai tamponi analizzati nella giornata presa in esame è molto bassa e si attesta allo 0,17%.

Nessun decesso oggi dopo i due registrati nella giornata di ieri, per cui il bilancio dall’inizio dell’emergenza resta a 438 vittime.

Con i 14 guariti oggi, sono 4.212 i pazienti completamente guariti dal coronavirus.

Diminuisce il numero dei pazienti attualmente positivi e si attesta oggi a 385, nove in meno rispetto a ieri. In Campania i pazienti ricoverati negli ospedali Covid che presentano sintomi da coronavirus sono scesi a 20, entiquattro in meno della giornata precedente. Sempre 1 paziente in terapia intensiva, mentre al momento sono 364, quattordici in più di ieri, le persone in isolamento domiciliare.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni: