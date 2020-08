Emergenza per altri 4 anni?? Era quello che hanno creduto in tanti quando hanno visto questo stralcio del Decreto legge 30 luglio n.83 che proroga l’emergenza sanitaria, ma le cose non stanno proprio così…

Vediamo solo uno stralcio del Decreto che mostra la modifica di alcuni articoli della legge del 3 agosto del 2007 n.124:

6. Al fine di garantire, anche nell’ambito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, la piena continuità nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;

b) all’articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;

c) all’articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».

Dunque é doveroso affermare ancora una volta che NON SI TRATTA dell’emergenza sanitaria, bensì della proroga dei vertici dei cosiddetti “servizi segreti”, e quindi le nomine del sistema d’informazione per la sicurezza della Repubblica, che passano appunto a 4 anni.

All’interno del Decreto Legge 30 luglio n. 83: “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, il governo garantisce ai vertici dell’intelligence italiana la possibilità di rinnovo dell’incarico per altri 4 anni.

Andrea Ippolito