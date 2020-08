Sono nuovamente in doppia cifra i contagi in Campania, come riportato dal bollettino dell’Unità di Crisi, a risultare positivi 15 tamponi su i 2.025 processati nella giornata di giovedì 6 agosto.

Il totale dei contagiati campani dall’inizio della crisi quindi sale a 5.050. In totale, in Campania, sono stati analizzati 345.975 i tamponi effettuati dall’inizio della crisi epidemica.







La percentuale di quelli positivi rispetto ai tamponi analizzati nella giornata presa in esame è nuovamente risalita e si attesta allo 0,74%.

Nessun decesso fortunatamente anche oggi, per cui il bilancio dall’inizio dell’emergenza resta a 438 vittime.

Notizie positive sono quelle relative ai 28 guariti di oggi che portano ad un totale di 4.240 i pazienti completamente guariti dal coronavirus.

Diminuisce il numero dei pazienti attualmente positivi e si attesta oggi a 372, tredici in meno rispetto a ieri. In Campania i pazienti ricoverati negli ospedali Covid che presentano sintomi da coronavirus risalgono a 32, tredici in più della giornata precedente. Passano a 2 quelli ricoverati in terapia intensiva, ieri solo uno, mentre al momento sono 338, undici in meno di ieri, le persone in isolamento domiciliare.





Questo aumento dei positivi in Campania rientra nell’accelerazione che il contagio ha fatto riscontrare a livello nazionale che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 552 nuovi casi, 150 in più di del giorno prima, che fanno salire il totale a 249.756. Si tratta di numeri che da due mesi non si registravano, dopo l’avvio della Fase 2.

La preoccupazione non può che riflettersi su quanto potrà succedere a settembre con la ripresa della scuola in presenza, che potrebbe coincidere con una seconda ondata del virus, che nel resto d’Europa, Spagna, Francia e Germania, è in pieno corso. Di qui la decisione di eseguire 200mila test sierologici nella scuola, a partire dal 24 agosto prossimo.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni: