Cinque oggi i contagiati in Campania, come riportato dal bollettino dell’Unità di Crisi, 5 anche i guariti su 1.972 tamponi effettuati nella giornata di venerdì.

Il totale dei contagiati campani dall’inizio della crisi quindi sale a 5.055. In totale, in Campania, sono stati analizzati 347.947 i tamponi effettuati dall’inizio della crisi epidemica.







La percentuale di quelli positivi rispetto ai tamponi analizzati nella giornata presa in esame è nuovamente risalita e si attesta allo 0,25%. Il dato continua ad essere altalenate, ma resta fortunatamente relativamente basso.

Nessun decesso fortunatamente anche oggi, per cui il bilancio dall’inizio dell’emergenza resta a 438 vittime.

Con i cinque guari di oggi salgono ad un totale di 4.245 i pazienti completamente guariti dal coronavirus.







Il numero dei pazienti attualmente positivi resta fermo a 372. In Campania i pazienti ricoverati negli ospedali Covid che presentano sintomi da coronavirus sono anche oggi 32. Stabile anche il numero di quelli ricoverati in terapia intensiva che restano 2, mentre al momento sono 372, trentadue in più di ieri, le persone in isolamento domiciliare.

Una notizia positiva e che fa sperare per il futuro è quella che giunge dallo Spallanzani di Roma, dove, il 24 agosto inizia la sperimentazione del vaccino sull’uomo.

Intanto in tra Spagna, Francia e Germania la seconda ondata dell’epidemia sembra sia ampiamente partita. In Spagna oltre mille contagi oggi, epicentro proprio la capitale Madrid con oltre 500 contagi.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni: