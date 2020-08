La S.S. TURRIS CALCIO è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore Salvatore Sandomenico (classe 1990).

L’esterno offensivo, da quando conquistò la promozione in serie C2 nella fila dell’Arzanese con allenatore proprio Fabiano (stagione 2010-2011), non ha più lasciato il calcio professionistico, militando in club come Juve Stabia, Reggina, L’Aquila, Siracusa, Teramo.

Nell’ultima stagione sportiva ha vestito, sempre in C, le casacche di Avellino e Cavese. Proprio gli ottimi rapporti tra il direttore generale Primicile ed il presidente del club metelliano, Massimiliano Santoriello, hanno favorito il trasferimento del calciatore alla Turris.

La trattativa è stata perfezionata questa mattina al “Liguori” alla presenza del suo agente De Rosa nonché del direttore sportivo Antonio Piedepalumbo e di Onofrio Colantonio, figlio del presidente Antonio.

“La Turris è stata per me da subito una priorità, commenta Sandomenico. Arrivo con tante motivazioni e voglia di fare bene ritrovando, tra l’altro, un allenatore a me caro come Fabiano”.

Unitamente al neo centrocampista corallino Antonio Romano, Salvatore Sandomenico sarà presentato alla stampa nel pomeriggio di oggi, sabato 8 agosto 2020, nel corso di una conferenza in programma, alle ore 18.30, presso la sala stampa dello stadio “Liguori” di Torre del Greco, aperta esclusivamente agli organi di informazione accreditati.