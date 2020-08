La situazione dei contagi, dopo i fatti che hanno connotato la giornata di ieri, non poteva che registrare ancora un numero elevato di nuovi contagi. I casi registrati nella giornata di ieri e riportati dal bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi regionale sono ben 29 di cui 25 legati ai contagi registrati ieri nella struttura ricettiva di Sant’Antonio Abate.

Un dato che in ogni caso sembra destinato a salire ulteriormente dato che gli aggiornamenti delle ultime ore, da Acerra sono segnalati altri 7 i casi accertati all’interno di una clinica privata.







Ancora basso il numero dei tamponi effettuati, appena 1.333, cosa in parte inspiegabile visto l’allarme elevato che sta attanagliando la Campania. La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi analizzati risulta ancora in salita e arriva a 2,17%.

Il totale dei contagiati campani dall’inizio della crisi quindi sale a 5.143, mentre in totale sono stati analizzati in Campania 352.838 tamponi dall’inizio della crisi epidemica.

Non ci sono nuove vittime, dopo le 2 registrate nelle precedenti 48 ore. Il bilancio è fermo a 440 pazienti deceduti. In crescita il numero dei guariti, 4.279, con 7 pazienti dichiarati ristabiliti.







Sul piano clinico sostanzialmente stabili i ricoveri sintomatici, ma salgono in maniera significativa gli isolamenti fiduciari con 67 persone in più in quarantena.

Il numero dei pazienti attualmente positivi in Campania salgono a 424, ventidue in più rispetto alle 24 ore precedenti. Quelli ricoverati negli ospedali Covid che presentano sintomi da coronavirus sono oggi 43, uno in meno di ieri. Sempre 2 i pazienti in terapia intensiva.

Sono 424 le persone in isolamento domiciliare.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Domenica 2 agosto – 0,48% – 4 contagiati

Lunedì 3 agosto – 0,21% – 2 contagiati

Martedì 4 agosto – 0,38% – 8 contagiati

Mercoledì 5 agosto – 0,17% – 5 contagiati

Giovedì 6 agosto – 0,74% – 15 contagiati

Venerdì 7 agosto – 0,25% – 5 contagiati

Sabato 8 agosto – 1,31% – 22 contagiati

Domenica 9 agosto – 1,88% – 14 contagiati

Lunedì 10 agosto – 2,01% – 23 contagiati

Martedì 11 agosto – 2,17% – 29 contagiati