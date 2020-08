Lo stabilisce la nuova ordinanza regionale: da oggi e fino al 31 agosto la quarantena obbligatoria, al rientro in Campania per tutti i residenti che si siano recati all’estero per lavoro, vacanze o altri scopi.





L’Ordinanza firmata ieri sera dal presidente De Luca è la n. 68 del 12/08/2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e stabilisce sanzioni di 1000 euro e denuncia per i trasgressori. “È introdotto l’obbligo di osservare l’isolamento domiciliare per tutti i cittadini residenti nella regione Campania che rientrano da vacanze all’estero”.







>>> LEGGI L’ORDINANZA N.68 <<<

Il provvedimento nasce dai dati epidemiologici della regione. Ogni giorno si rilevano nuovi casi positivi riferiti a persone rientrate da fuori confine.

Di seguito l’infografica dell’Unità di crisi.