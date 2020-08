Proprio come una partita sportiva, se vogliamo rapportarla a due squadre di calcio che lottano per un unico obiettivo, al momento la Federazione russa batte il resto del mondo per 1-0.

La Russia si proclama vincitrice nella corsa contro il Covid 19, dando al Cremlino un primato internazionale e la nuova conquista. Mosca registra il primo storico vaccino contro il Sars-Cov-2 e avvisa che presto inizierà la produzione di massa e la somministrazione.





Nonostante leggiamo che “la comunità scientifica è unanime: la registrazione russa del vaccino anti-Covid Sputnik V, arrivata senza completare tutte le fasi di sperimentazione, è avventata e basata su pochi dati”, sarebbe opportuno ricordarsi che per altre produzioni non c’è stata questa durezza di opinioni.

L’Organizzazione mondiale della sanità il 10 agosto ricorda al mondo, tramite il suo direttore generale, che servono oltre 100 miliardi di dollari per i vaccini contro il coronavirus. Come se non bastassero tutti quelli già ricevuti e che si stanno ancora stanziando dagli stati di tutto il mondo.







Nel frattempo a distanza di poche ore la Russia, tramite il suo presidente Vladimir Putin, dà buone notizie sulla ricerca e annuncia il nuovo ‘Sputnik V’. Putin affermerà infatti: “Stamattina è stato registrato il vaccino contro il coronavirus per la prima volta al mondo…ha superato tutti i controlli”. Putin dice inoltre che è stata somministrata una dose anche alla figlia e che “i dati sono eccezionali”.