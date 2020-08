E ora bisogna cominciare a preoccuparsi. Sono 44 i nuovi casi di contagio sul territorio della regione Campania. Di questi, 10 sono di rientro dall’estero.

Incidono il focolaio di Sant’Antonio Abate, dove in due giorni sono stati sottoposti a tampone oltre 400 cittadini con altri 4 contagiati trovati, ma anche i tamponi eseguiti sui cittadini rientrati dall’estero. Sono 2.341 le persone segnalate come rientrate in Campania.

Il numero dei tamponi effettuati analizzati nella giornata di giovedì sono 2.235. La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi analizzati risulta ancora alta ma si ferma a 1,96%.





Il totale dei contagiati campani dall’inizio della crisi quindi sale a 5.214, mentre in totale sono stati analizzati in Campania 356.781 tamponi dall’inizio della crisi epidemica.

Non ci sono nuove vittime e il bilancio è fermo a 440 pazienti deceduti. In crescita il numero dei guariti, 4.287, anche oggi si registrano 4 pazienti dichiarati ristabiliti.





Il numero dei pazienti attualmente positivi in Campania salgono a 487, quaranta in più rispetto alle 24 ore precedenti. Quelli ricoverati negli ospedali Covid che presentano sintomi da coronavirus sono oggi 47, nove in più rispetto a ieri. Solo 1 paziente è ricoverato in terapia intensiva, ieri erano in due.

Sono 439 le persone in isolamento domiciliare, 32 in più di ieri.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Martedì 4 agosto – 0,38% – 8 contagiati

Mercoledì 5 agosto – 0,17% – 5 contagiati

Giovedì 6 agosto – 0,74% – 15 contagiati

Venerdì 7 agosto – 0,25% – 5 contagiati

Sabato 8 agosto – 1,31% – 22 contagiati

Domenica 9 agosto – 1,88% – 14 contagiati

Lunedì 10 agosto – 2,01% – 23 contagiati

Martedì 11 agosto – 2,17% – 29 contagiati

Mercoledì 12 agosto – 1,58% – 27 contagiati

Giovedì 13 agosto – 1,96% – 44 contagiati