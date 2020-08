Da oggi Castellammare ha 10 unità di agenti di polizia in più. Dopo i recenti fatti di criminalità a Castellammare di Stabia, il sindaco Gaetano Cimmino ha deciso di incrementare il numero di agenti nella città e prolungare la vigilanza per le strade fino a notte inoltrata. Le 10 risorse sono state scelte per graduatoria di scorrimento e arrivano dal vicino Comune di Meta.







Ad annunciare la cosa è, dai suoi canali social, lo stesso sindaco Gaetano Cimmino che ha annunciato: “Dieci nuovi agenti di polizia municipale entrano oggi in servizio a Castellammare di Stabia! Grazie all’intesa raggiunta in piena sinergia tra l’amministrazione, i dirigenti e le organizzazioni sindacali, la polizia municipale resterà in strada fino alle 2 tra il venerdì e la domenica e fino a mezzanotte tra il lunedì e il giovedì”.

E’ apparso molto soddisfatto per il risultato raggiunto il sindaco stabiese: “Partiamo stasera, fino al 30 settembre, per potenziare il controllo del territorio nelle ore notturne durante l’estate e garantire anche il rispetto delle disposizioni anti Covid previste nella recente ordinanza. Chi non indosserà la mascherina riceverà una sanzione fino a mille euro. Più sicurezza per i nostri cittadini!”, ha concluso il sindaco nel suo post. Una buona notizia per la città e per la sicurezza dei cittadini.

Ivano Manzo