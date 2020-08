La S.S. TURRIS CALCIO arricchisce la sua batteria di attaccanti ed annuncia l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Persano per la stagione 2020-2021, con opzione per un altro anno.

Classe 1996, originario di San Donato di Lecce, il centravanti (187 centimetri di altezza, caratteristiche da punta centrale ma bravo a

svariare su tutto il fronte offensivo), cresciuto nei settori giovanili di Napoli e Bologna, ha militato in diversi club di C tra cui Arezzo, Modena, Siracusa, lo stesso Lecce. Dopo l’esperienza nella massima serie rumena nelle fila dell’Hermannstadt, Persano è poi ritornato in Italia durante lo scorso mercato invernale collezionando, con la maglia del Rieti, 7 presenze in serie C – condite da 2 reti – prima dello stop ai campionati.



La trattativa, definita dal direttore generale Primicile grazie al proficuo dialogo con gli agenti del calciatore Francesco Iovino e Matteo Coscia, è stata perfezionata ieri mattina allo stadio “Liguori”. Presente, in prima persona, il presidente Colantonio insieme al direttore sportivo Piedepalumbo.



“Mi hanno trasmesso tutti una grande carica, commenta entusiasta Persano: dai primi contatti col direttore Primicile, che ringrazio,

al presidente che ho avuto modo di conoscere personalmente. Mi ha convinto il progetto: di questi tempi, non è facile trovare una società neopromossa con le idee già chiare e tanta voglia di far bene. È stato un fattore determinante nella mia scelta. La piazza, poi,

certamente non la scopro io. La posizione in campo? Sono una prima punta, aggiunge il neo corallino, ma non di quelle statiche. Posso

tranquillamente convivere e dialogare con altri attaccanti”.