Nonna Maura é pronta! Domani partirà dal porto antico di Genova per fare tappa in diverse città italiane. Una forza della natura, nonostante l’età in avanti, é oggi la responsabile regionale per la Liguria della comunità “Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria“.

La gentile signora incontrerà nelle città che vi descriviamo sotto, le mamme, le nonne, cittadini, uomini e donne delle istituzioni, e chiunque voglia far parte di questo evento, al fine di chiedere la sottoscrizione del manifesto per la tutela dei bambini, oltre che per aiutare in una impresa tanto difficile quanto di vitale importanza.

Nonna Maura già si é resa protagonista, insieme ad altre mamme e nonne italiane della consegna di un documento, presentato il 5 agosto ai Sindaci italiani, dove si leggeva la dichiarazione di disconoscimento dei DPCM e delle leggi emanate, oltre che una richiesta ai rappresentanti dei comuni di fare propria l’istanza.

“E’ necessario a tal proposito unirsi e agire per il bene dei bimbi italiani contro un governo che sta illegittimamente limitando le libertà personali ed i diritti inalienabili dei cittadini, previsti dai trattati internazionali e garantiti dalla Costituzione. Tali limitazioni danneggiano soprattutto la fascia più debole della nostra società: i bambini”, é quanto si legge nell’appello, pertanto sono i bambini che, in primo luogo, la comunità “Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria” intende proteggere.

L’appello é rivolto a tutti: mamme, nonne, zie, nonni, papà, lavoratori e lavoratrici, pensionati, alle/ai associazioni/comitati/gruppi/movimenti, agli amministratori locali, i sindaci e governatori, i presidenti di circoscrizione, medici, virologi, biologi, bioingegneri, ricercatori, politici, avvocati, giuristi, giornalisti e bloggers indipendenti, esperti, docenti, medici di base, uomini e donne delle istituzioni…

Le tappe della marcia di nonna Maura

PARTENZA Genova – Porto Antico – 15 agosto ore 17.00

– Sori

– Recco

16 agosto

– La Spezia

– Sarzana

18 agosto

– Massa Carrara

19 agosto

– Pisa

20 agosto

– Livorno

– Follonica

22 Agosto

– Castiglione

23 agosto

Marina di Grosseto

25 agosto

– Civitavecchia

26 agosto

– Ladispoli

– Fregene

27 Agosto

Fiumicino

28 agosto

ROMA

Dal 29 agosto, contattare per proseguire in Umbria, Abruzzo, Campania, etc.

Obiettivi del gruppo