E’ stato deciso. Sospese le attività di discoteche, sale da ballo e “locali assimilati”, a partire da domani, 17 agosto, in tutta Italia. Questa nuova stretta, per provare a limitare i contagi avrà effetto almeno fino al 7 settembre, è arrivata nel pomeriggio di oggi domenica 16 agosto, a seguito della riunione, in videoconferenza, tra i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli con i governatori regionali.





Non sono ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale, così è specificato nel testo dell’ordinanza del governo: le discoteche dovranno chiudere. Per supportare gli imprenSarà riconosciuto sarà riconosciuto un sostegno economico alle attività costrette allo stop. E’ quanto deciso dal Governo dopo il confronto in videoconferenza, durato oltre due ore, tra i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli ed i presidenti delle Regioni.

Decisa anche una nuova stretta sull’uso della mascherina che dovrà essere indossata su tutto il territorio nazionale “dalle 18 alle 6” anche “all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti”.





“Diamo un segnale al paese che bisogna tenere alta l’attenzione“. Ha così dichiarato il ministro Roberto Speranza che ha aggiunto: “Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”.

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sempre nel corso della riunione con i governatori. ha dichiarato: “Il danno atteso dalla chiusura delle discoteche è grosso ma non vedo alternative, serve maggiore attenzione per evitare di tornare ai dati di marzo. “Faremo il possibile – ha aggiunto Patuanelli – per dare un sostegno economico alle attività che avranno delle perdite, trovando delle poste di ristoro specifiche anche nel dl agosto”.





“Restiamo uno dei paesi più sicuri al mondo per la sicurezza sanitaria” ha dichiarato il ministro Francesco Boccia. “Questa condizione non è casuale – ha aggiunto – ma figlia dei sacrifici che abbiamo fatto e che vanno difesi. Ora è il momento di andare avanti ma limitando al massimo le attività che presuppongono contatti fisici e assembramenti incontrollabili. Utilizziamo il passaggio parlamentare del Dl agosto per ristorare le attività che subiranno perdite”.

Il governo ha dunque deciso di adeguarsi al parere del Comitato tecnico scientifico, che già nei giorni scorsi aveva espresso la sua preoccupazione di fronte all’aumento dei casi di contagio.

Con il nuovo stop per le discoteche “sono a rischio quattro miliardi di euro”.