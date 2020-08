Ancora numeri preoccupanti nell’ultimo bollettino l’Unità di Crisi campana che ha evidenziato nel bollettino quotidiano ancora più casi di positività al coronavirus. Sono 46 i positivi al Covid-19 nella giornata di ferragosto, di questi ancora altri 5 sono riconducibili a contagi dall’estero, mentre 8 positivi sono derivanti dallo screening connesso alle strutture ricettive di Sant’Antonio Abate.

Colpite tutte le province della regione con aumenti più massicci in provincia di Napoli, ma dai 2 agli 8 casi in tutte le altre province. Nelle prossime ore l’attenzione sarà focalizzata in Costiera Sorrentina dove i casi riscontrati in un bar di Piano di Sorrento preoccupano per il rischio di un nuovo focolaio.







Per la Campania ancora una forte impennata dei contagi, mentre, pur risultando meno delle 24 ore precedenti, sul territorio nazionale sono stati registrati 479 nuovi casi. A fronte di questi numeri è probabile che nelle prossime ore saranno adottate norme più severe per la gestione della movida e dei rientri dall’estero che costituiscono la prima fonte di contagio.

Il mese di agosto, stando ai numeri, sta segnando il ritorno del contagio. L’allentamento delle norme di sicurezza con il mese dedicato alle vacanze degli italiani sta mettendo a serio rischio il contenimento del Covid-19. L’età delle persone colpite dal virus scende e i nuovi casi sono sempre più giovani. L’idea è che il virus, come nei fatti è, non sia mortale in assenza di altre patologie come quelle che affliggono i più anziani. Quello a cui troppi giovani “immortali” non pensano è quanto può essere causato da un loro comportamento irresponsabile, diventando essi stessi fonte di contagio per i loro familiari, genitori e nonni.







Il numero dei tamponi analizzati è ritornato molto alto, a livello di quelli delle settimane più calde dell’epidemia: sono 3.389 i tamponi processati alla mezzanotte di ieri. La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi analizzati risulta ancora sopra l’uno per cento e sale di alcuni decimi fermandosi oggi a 1,35%.





Il totale dei contagiati campani dall’inizio della crisi quindi sale a 5.278, mentre in totale sono stati analizzati in Campania 361.893 tamponi dall’inizio della crisi epidemica.

Anche oggi restano 440 le vittime del virus in Campania non essendoci state fortunatamente nuove vittime. In crescita il numero dei guariti, 4.305, con 2 pazienti dichiarati ristabiliti.





Il numero dei pazienti attualmente positivi in Campania salgono a 533, ben 44 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Quelli ricoverati negli ospedali Covid che presentano sintomi da coronavirus sono oggi 43, ancora 9 in più rispetto a ieri. Solo 1 paziente è ricoverato in terapia intensiva.

Sono 489 le persone in isolamento domiciliare, anche in questo caso un aumento importante, ben 35 in più di ieri.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Mercoledì 5 agosto – 0,17% – 5 contagiati

Giovedì 6 agosto – 0,74% – 15 contagiati

Venerdì 7 agosto – 0,25% – 5 contagiati

Sabato 8 agosto – 1,31% – 22 contagiati

Domenica 9 agosto – 1,88% – 14 contagiati

Lunedì 10 agosto – 2,01% – 23 contagiati

Martedì 11 agosto – 2,17% – 29 contagiati

Mercoledì 12 agosto – 1,58% – 27 contagiati

Giovedì 13 agosto – 1,96% – 44 contagiati

Venerdì 14 agosto – 1,04% – 18 contagiati

Savato 15 agosto – 1,35% – 46 contagiati