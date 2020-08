Altri 3 cittadini nel Comune di Gragnano hanno contratto il coronavirus. La notizia della positività dei rispettivi tamponi è stata da poche ore confermata dall’Asl.

Altro che “Covid Free”, il bilancio totale si aggiorna in salita e gli attuali contagiati salgono a quota 7. Proprio 3 giorni fa era stata data la notizia di 4 gragnanesi colpiti dal Covid-19. Anche questi nuovi contagi sono legati al cluster di Sant’Antonio Abate relativo alle due strutture “La Sonrisa”, noto al pubblico come”Il castello delle cerimonie”, e “Hotel Villa Palmentiello”.





Così il sindaco Paolo Cimmino: “A loro auguro, sia a nome mio che dell’intera comunità, una celere guarigione”. Poi ha fornito aggiornamenti riguardo le loro attuali condizioni di salute: “Sono soggetti asintomatici e questo mi rincuora”. Disposti in regime di quarantena, non destano particolari preoccupazioni.

A seguito della proclamazione della mini zona rossa di Sant’Antonio Abate, la nuova ondata epidemiologica peggiora in tutti i Comuni limitrofi ed innalza la curva dei contagi. L’amministrazione Cimmino prende in mano le redini della situazione: “Saranno presenti sul territorio, a partire da domani, diversi presidi sanitari operativi che, scortati dalla Polizia Locale, effettueranno 80 tamponi sul resto della popolazione in isolamento domiciliare”.





Tra le altre misure di sicurezza che richiede necessariamente il caso, si ricorda l’ordinanza recentemente firmata da Cimmino che impone l’uso obbligatorio della mascherina in tutti i luoghi pubblici, obbligo che proprio in queste ore è diventato di carattere nazionale: “È fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”.

Continua il monitoraggio dei contagi. Tutti gli abitanti della città della pasta che nutrono il sospetto di essersi contagiati, dato il recente contatto o la frequentazione di luoghi con soggetti risultati positivi, sono pregati di autodenunciarsi presso l’Asl, Dipartimento di Prevenzione, anche telefonicamente ai seguenti numeri: 081.8729661/660/698.





Il sindaco Cimmino ha rivolto nuovamente un appello alla cittadinanza gragnanese tutta: “Si confida nell’alto senso di responsabilità da parte di tutta la popolazione, già dimostrato nel primo periodo di emergenza, affinché si possa superare anche l’attuale fase particolarmente difficile”. E poi ha concluso richiamando l’osservanza delle norme anti-Covid vigenti: “Bisogna scrupolosamente osservare tre ordini fondamentali: distanziamento sociale, corretto utilizzo della mascherina anche all’aperto e in pubblico e norme igienico sanitarie”.

Emanuela Francini