Nell’introduzione al trattato del MES leggiamo che gli stati contraenti del sono determinati a garantire la stabilità finanziaria della zona euro. Se ci ricordiamo però della Grecia e di quello che hanno dovuto subire i suoi cittadini, bisogna chiedersi: la stabilità dovrebbe esserci a che prezzo e soprattutto per chi, ma sopra ogni cosa che significa nell’economia reale.

All’art. 32 del TRATTATO che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità (il famoso M.E.S.) ritroviamo lo “status giuridico, i privilegi e le immunità”. La parola immunità la conosciamo bene e la ritroviamo anche in altri organi istituzionali, quindi non ci scandalizziamo più di tanto, ma quello che ci lascia un pò stupiti é leggere anche: “privilegi”.





Il trattato é firmato da: Regno del Belgio, Repubblica Federale di Germania, Repubblica di Estonia, Irlanda, Repubblica Ellenica, Regno di Spagna, Repubblica Francese, Repubblica Italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d’Austria, Repubblica Portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica Slovacca e Repubblica di Finlandia.

Dunque all’art. 32 abbiamo “Status giuridico, privilegi e immunità“.

Ma a chi sono rivolti?

Una delle prime cose che ci balza agli occhi é il comma 9, dove si evince che a differenza di banche, di altri enti creditizi e prestatori di servizi di investimento, il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza.





Ma anche il comma 3 dove si legge che tutti i beni (perché al comma 2 é stabilito che ha piena capacità giuridica per acquisire e alienare beni mobili e immobili), le disponibilità e le proprietà del MES godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione. E non solo, perché al comma 4 questi beni non possono essere neppure oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.

Insomma si tratta di un’immunità totale.

Interessante anche l’art. 34 dove si parla del “segreto professionale“: in pratica membri ed ex membri sono tenuti a non rivelare e non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.





A completare le immunità, prima di descrivere quelle personali dei membri del MES, accenniamo anche ciò che riguarda “l’esenzione fiscale” (art. 36), anche qui pressoché totale: le entrate, i beni, gli attivi, nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Oltre questo, i membri del MES adottano le opportune disposizioni per condonare o rimborsare l’importo delle imposte indirette o delle imposte sulle vendite applicate, parliamo dei prezzi dei beni immobili o mobili.

Degna di nota é senza dubbio la parte sulla “immunità delle persone” (art. 35), dove a partire dal presidente del consiglio dei governatori agli altri membri del personale, godono tutti dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti (nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni), inoltre godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.







Art. 32 del trattato del MES nel dettaglio

1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo (art.32). Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.

2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:

a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;

b) stipulare contratti;

c) convenire in giudizio; e

d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.

3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.

4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.

5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.

6. I locali del MES sono inviolabili.

7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.

8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.

9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.

Andrea Ippolito