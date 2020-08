“Il rilevamento dell’RNA virale non significa necessariamente che una persona sia infettiva e in grado di trasmettere il virus a un’altra persona”, lo dice l’Organizzazione mondiale della sanità nel briefing di questo 9 luglio.

ll documento che ho analizzato è un aggiornamento al brief scientifico pubblicato il 29 marzo 2020 dal titolo “Modalità di trasmissione delle cause virali COVID-19: implicazioni per le raccomandazioni di precauzione per la prevenzione e il controllo delle infezioni (IPC)” ed é di fondamentale importanza perché include nuove informazioni scientifiche e prove disponibili sulla trasmissione del SARS-CoV-2.