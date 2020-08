I carabinieri della stazione di Brusciano hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Raffaele Fausto, 30enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Fausto era in Via Paolo Borsellino, tra i palazzoni del complesso popolare del rione 219.

Durante una perquisizione i militari gli hanno trovato addosso 97 dosi di crack per complessivi 53 grammi di sostanza. Nelle sue tasche anche 65 euro in banconote di piccolo taglio: la somma è ritenuta provento illecito.







Denunciato per concorso nello stesso reato un 39enne di Brusciano, sorpreso dai carabinieri a gestire l’afflusso dei “clienti” della piazza e a fare da vedetta per evitare controlli delle forze dell’ordine. Fausto, finito in manette prima che potesse fuggire – nonostante il tentativo del palo di avvisarlo della presenza di una pattuglia – è stato tradotto al carcere di Poggioreale.