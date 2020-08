Un weekend caldissimo per i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Napoli che sono stati impegnati in un’azione di pattugliamento massiccio delle strade del centro storico.

Il comando provinciale di Napoli ha, infatti, predisposto il potenziamento della presenza dei militari in tutta la città ed in particolar modo nelle vie del centro, al fine di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e a tutti quei turisti che, in questi giorni, hanno deciso di visitare la bellissima città partenopea.





I controlli capillari hanno portato all’identificazione di 203 persone di cui 68 sono risultate pregiudicate, 30 le contravvenzioni effettuate per violazione del codice stradale e 3 i ciclomotori sequestrati.

Durante le perquisizioni effettuate sono state identificate e denunciate due persone entrate clandestinamente nel territorio nazionale mentre un giovane 21enne, originario del quartiere Vicaria, Francesco Biancardi destinatario di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli, si trova ora agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti.





Denunciati infine il proprietario di un’attività commerciale per non aver rispettato le norme sul lavoro e sulla sicurezza per i suoi dipendenti e quello di un’abitazione dei Quartieri Spagnoli dove è stata rinvenuta e posta sotto sequestro un’ascia a doppia lama.

Insomma un fine settimana rovente per gli uomini dell’Arma.