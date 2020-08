Ancora alto il contagio in Campania con 34 nuovi casi di positività. Di questi, 24 risultano direttamente o indirettamente legati casi di importazione dall’estero.

Si tratta di numeri elevati, in una fase di ripartenza del virus a livello europeo, ancora più che italiano.







Il numero dei tamponi analizzati oggi risulta oggettivamente relativamente basso, sono solo 1.404 i tamponi processati alla mezzanotte di ieri. La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi analizzati risulta oggi molto alta e sale fino al 2,42%, la più alta degli ultimi 10 giorni.

I nuovi casi si concentrano soprattutto a Napoli e Caserta, ma si registrano positivi anche a Salerno. Salgono gli isolamenti fiduciari e lievemente i ricoveri. In terapia intensiva, fortunatamente, c’è un solo paziente.









In vista della conclusione dell’estate e del rientro dalle vacanze, la preoccupazione è quella che i numeri del contagio potrebbero salire vertiginosamente proprio quando tutti, una volta rientrati, si ritroveranno con la riapertura di uffici, scuole, fabbriche e attività terziarie e commerciali.

E’ questo il motivo per cui sono state varate ieri le nuove misure di contenimento, concordate tra Governo e Regioni. La stretta sui locali della movida e sull’uso delle mascherine anche di giorno, per ora, vale fino al 7 settembre. L’obiettivo è quello di colpire il contagio alla sorgente, in pratica in queste settimane di vacanze, le discoteche, i locali nelle zone turistiche, dove gli assembramenti sono stati innumerevoli e, troppo spesso le misure di contenimento, disattese.

Il principale obiettivo del governo è salvaguardare la ripresa scolastica tra un mese.







Il totale dei contagiati campani dall’inizio della crisi quindi sale a 5.312, mentre in totale sono stati analizzati in Campania 363. 297 tamponi dall’inizio della crisi epidemica.

Anche oggi non si registrano decessi e il numero totale delle vittime resta 440 in Campania. Anche il numero dei guariti resta immutato, 4.305, non essendo stati registrati pazienti ristabiliti.





Il numero dei pazienti attualmente positivi in Campania salgono a 567, e sale di altro 34 nelle 24 ore prese in esame dal report quotidiano dell’Unità di Crisi. Quelli ricoverati negli ospedali Covid che presentano sintomi da coronavirus sono oggi 47, ancora 4 in più rispetto a ieri. Solo 1 paziente è ricoverato in terapia intensiva.

Sono 519 le persone in isolamento domiciliare, anche in questo caso un aumento importante, ben 30 in più di ieri.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Venerdì 7 agosto – 0,25% – 5 contagiati

Sabato 8 agosto – 1,31% – 22 contagiati

Domenica 9 agosto – 1,88% – 14 contagiati

Lunedì 10 agosto – 2,01% – 23 contagiati

Martedì 11 agosto – 2,17% – 29 contagiati

Mercoledì 12 agosto – 1,58% – 27 contagiati

Giovedì 13 agosto – 1,96% – 44 contagiati

Venerdì 14 agosto – 1,04% – 18 contagiati

Sabato 15 agosto – 1,35% – 46 contagiati

domenica 16 agosto – 2,42% – 34 contagiati