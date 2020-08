Voglia di estate, di condivisione e di tornare a respirare… proprio queste sono le sensazioni che la cantautrice e polistrumentista italo-francese DOLCHE, all’anagrafe Christine Herin, vuole trasmettere con “BREATHE IN”, il nuovo singolo estivo in uscita venerdì 21 agosto.

“Breathe in” è un viaggio nell’universo musicale di Dolche che riflette sul nostro modo di vivere suggerendo una danza catartica per conquistare un nuovo equilibrio.

Un brano molto attuale, dato il periodo particolare che abbiamo vissuto e che ci ha portato a cambiare le nostre abitudini. La delicatezza della voce di Dolche e il testo profondo fanno riflettere su come dobbiamo prenderci cura del nostro corpo, che a volte ha bisogno di fermarsi per tornare a respirare e poi ripatire con un nuova energia positiva.







Il brano, disponibile in pre-save al link https://ffm.to/dolche-breathe-in, anticipa il nuovo album di inediti in uscita in autunno “Exotic Diorama” (Crisalide Records).

“Exotic Diorama” è l’album di debutto del nuovo progetto Dolche, anticipato dall’uscita di 5 brani: “Criminal love”, canzone che l’artista ha voluto dedicare alla moglie (video al link https://youtu.be/OhtTNuog3NA), “Big Man”, nel quale Dolche affronta la tematica della diversità (video al link: https://youtu.be/Nz1rhjOSSps), “Psycho Killer”, cover della celebre canzone dei Talking Heads (video visibile al link: https://youtu.be/ZihJIes25so), “Canzone d’Amore” (video al link: https://youtu.be/RBfAvIRQkoo), “Supernova” (video al link: https://youtu.be/lkQb9qZR-S8) e “Roma”, omaggio alla città eterna dove l’artista vive da molti anni (video al link: https://youtu.be/kHe7hqRhGFc).

Christine Herin, che da anni risiede e lavora tra Roma e New York, ha già all’attivo 5 album e si è esibita in centinaia di concerti in tutta Europa sotto lo pseudonimo di Naif Herin.







Il suo nuovo progetto Dolche è un omaggio alle atmosfere retrò e nostalgiche raffigurate nel capolavoro cinematografico di Federico Fellini “La Dolce Vita” con l’aggiunta delle iniziali di Christine (C e H). L’artista si presenta con un particolare e accattivante look impreziosito da una corona di fiori e corna di mucca come tributo alle sue origini valdostane.

Dolche spicca per il suo stile musicale eclettico in grado di toccare diversi generi (folk, chanson française, world music, classical music, funk, electronic music), scrive tutte le sue canzoni e sa suonare diversi strumenti tra cui il pianoforte, la chitarra, il basso e le tastiere elettroniche.

Negli anni ha collaborato con importanti musicisti, produttori e artisti internazionali (tra i quali il sassofonista Maceo Parker, il chitarrista Marc Ribot, e il celebre dottore musicista statunitense Neal Barnard) e italiani (tra i quali Arisa e Paola Turci) e nel 2007 ha aperto il concerto di Lauryn Hill durante il San Bitter Summer Festival di Lucca.

All’attività musicale affianca da sempre l’impegno nel sociale sostenendo numerose cause che difendono la libertà e i diritti degli esseri umani e degli animali e da anni, insieme alla moglie, è ambasciatrice della comunità LGBTQ.