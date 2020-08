Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato, oggi, nei pressi di Via Tarracina a Fuorigrotta.

Da quanto si è potuto appurare, dalle prime ricostruzioni, a prendere fuoco sarebbe stato un cumulo di rifiuti depositati lungo il ciglio della strada, tra cui un notevole quantitativo di amianto, derivante probabilmente da lavori di ristrutturazione edile.





L’incendio sarebbe stato appiccato volontariamente, nel tentativo di sbarazzarsi probabilmente del materiale di risulta e nocivo per l’ambiente e gli esseri umani. Il fuoco si è poi propagato estendendosi nella zona di Monte Sant’Angelo, verso l’ippodromo di Agnano.

I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno prontamente spento l’incendio, avviando gli accertamenti del caso coadiuvati dagli agenti del reparto Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli.





In particolar modo si sta verificando se il terreno agricolo sul quale è divampato l’incendio, non sia stato utilizzato già in altre occasioni per bruciare rifiuti o se trattasi di episodio isolato. Per tale motivo è stata già allertata ed informata la Procura per discarica e incendio di rifiuti, reato punibile severamente dal codice dell’Ambiente e dal recente d.L.68.