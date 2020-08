Tanti i tamponi processati in Campania nella giornata di lunedì, 3.156, ma ancora in numero considerevole i positivi che coe comunicato dall’Unità di Crisi sono altri 35. Anche in questo nuovo report regionale si evidenziano 12 nuovi contagi dovuti al rientro dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro.

La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi analizzati risulta oggi molto più bassa e si attesta a 1,10%, più che dimezzata rispetto al daro precedente che era del 2,42%, la più alta degli ultimi 10 giorni.









Il totale dei contagiati campani dall’inizio della crisi quindi sale a 5.347, mentre in totale sono stati analizzati in Campania 366.453 tamponi dall’inizio della crisi epidemica.

Anche oggi non si registrano decessi e il numero totale delle vittime resta 440 in Campania. Il numero dei guariti passa a 4.311, con i 6 guariti registrati oggi.

Solo nel mese di agosto, dunque, il numero di contagiati sale a 349: a maggio, nel pieno della prima fase dell’epidemia, furono 362.







Il numero dei pazienti attualmente positivi in Campania salgono a 596, e aumenta di al tri 29 casi nelle 24 ore prese in esame dal report quotidiano dell’Unità di Crisi. Quelli ricoverati negli ospedali Covid che presentano sintomi da coronavirus sono oggi 49, ancora 2 in più rispetto a ieri. Salgono a 2 i paziente ricoverati in terapia intensiva.

Sono 545 le persone in isolamento domiciliare, anche in questo caso un aumento importante, più 26 dispetto a ieri.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Sabato 8 agosto – 1,31% – 22 contagiati

Domenica 9 agosto – 1,88% – 14 contagiati

Lunedì 10 agosto – 2,01% – 23 contagiati

Martedì 11 agosto – 2,17% – 29 contagiati

Mercoledì 12 agosto – 1,58% – 27 contagiati

Giovedì 13 agosto – 1,96% – 44 contagiati

Venerdì 14 agosto – 1,04% – 18 contagiati

Sabato 15 agosto – 1,35% – 46 contagiati

domenica 16 agosto – 2,42% – 34 contagiati

Lunedì 17 agosto – 1,10% – 35 contagiati