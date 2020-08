Ieri mattina gli agenti del commissariato di Ischia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in zona Zaro a Forio un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di tre buste contenenti marijuana e, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto un’altra busta della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 1,1Kg, un bilancino e un cellulare. Gaetano Verde, 24enne di Lacco Ameno con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.







Nel decorso weekend di Ferragosto i poliziotti, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel corso del quale sono state identificate 1115 persone di cui 228 con precedenti di polizia, controllati 194 autoveicoli e 120 motoveicoli ed elevate 14 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada; sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 3 autoveicoli e 2 motocicli poiché sprovvisti di copertura assicurativa mentre altri 2 scooter sono stati sottoposti a fermo amministrativo per mancanza della patente di guida e per il mancato uso del casco protettivo obbligatorio.







Inoltre, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, a bordo degli acqua scooter, hanno soccorso nelle acque del Comune di Ischia un gommone in difficoltà per un’avaria al motore trainandolo all’interno del porto e mettendo in sicurezza gli occupanti. Infine, sono stati effettuati servizi di controllo durante le operazioni di sbarco ed imbarco da aliscafi e traghetti per garantire il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia COVID 19.