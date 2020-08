Non solo Osimhen (e ovviamente Rrahmani e Petagna). Il Napoli che sarà ai nastri di partenza per la prossima stagione vedrà altri volti nuovi e darà l’addio ad alcuni componenti attuali della rosa. Sono giorni e settimane convulsi per le trattative di mercato sia in entrata che in uscita. Facciamo quindi il punto sull’attuale situazione azzurra sui possibili acquisti e le possibili cessioni.







Chi parte?

Salutato uno dei grandi protagonisti di questi anni, cioè Callejon, ci sono altri giocatori azzurri con la valigia pronta.

Uno dei sicuri partenti è Milik. L’arrivo di Osimhen e il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 hanno portato alla decisione da parte sia della società che del calciatore di dividere le strade. La squadra più vicina all’attaccante polacco, come diciamo da tempo, è la Juventus. I bianconeri hanno già un accordo verbale con il calciatore, ma resta da trattare con De Laurentiis, che non accetterà proposte sotto i 40 milioni. I bianconeri starebbero provando a inserire come contropartita tecnica Bernardeschi, ma l’esterno ha rifiutato la destinazione azzurra. Un tentativo per accaparrarsi il numero 99 l’avrebbe fatto anche la Roma, ma Milik a questo punto sembra volere soltanto la Juventus.

Fuori dal progetto-Napoli del futuro è anche Allan, che ha grandi estimatori all’estero. Atletico Madrid e Borussia Dortmund stanno bussando alla porta di ADL per sondare il terreno. Il prezzo fissato per il brasiliano è di 40 milioni e le offerte al momento sono decisamente più basse. Chi sembra il più intenzionato ad avvicinarsi alla cifra appare l’Everton, che vuole battere la concorrenza spagnola e tedesca per regalare ad Ancelotti il mediano che ha già allenato all’ombra del Vesuvio.

Si sta facendo strada inoltre nelle ultime ore l’insistente interessamento da parte del Manchester City per Koulibaly. Il difensore ha più volte ribadito di avere intenzione di proseguire la sua avventura partenopea, ma che non metterebbe il veto ad un trasferimento nel caso la società decidesse di privarsi di lui. Il club di Mansour ha messo sul piatto 60 milioni, il Napoli ne vuole 90, probabilmente se si arrivasse sui 75-80 milioni si potrebbe trovare l’accordo.





Capitolo prestiti. Ci sono un paio di elementi della rosa che hanno trovato meno spazio del previsto nell’ultima stagione e che in maniera diversa potrebbero vivere un campionato lontano da Napoli per accumulare minuti. Parliamo di Meret e Lozano. Ma se per il messicano si tratterebbe di una possibile volontà della società proprio per far ambientare maggiormente l’ala al campionato italiano, vista le difficoltà che ha riscontrato nel suo primo anno al San Paolo, ben differente è il discorso su Meret. Tutti vedono in lui il presente e il futuro della porta azzurra, ma Gattuso in questi mesi gli ha spesso preferito Ospina, per l’abilità del colombiano nel far partire la manovra dal basso palla al piede. Servirà un colloquio tra il mister e il portiere e il suo agente: se Gattuso non darà garanzie sull’immediata titolarità, Meret sarebbe anche disposto ad andare in prestito in un’altra compagine di Serie A.







Chi arriva?

Sul fronte acquisti le precipue necessità sono un terzino sinistro e un’ala. Per il terzino è ormai chiara la definitiva inaffidabilità fisica di Ghoulam e si cerca un difensore esterno da alternare a Mario Rui o meglio un titolare per spostare il portoghese nel ruolo in rosa di buona alternativa. D’altra parte la ricerca dell’ala offensiva si è resa indispensabile per l’addio di Callejon.

Sul difensore sinistro il Napoli ha strappato il sì di Reguilon, ventitreenne di proprietà del Real Madrid e che sta disputando un’ottima fase finale di Europa League in prestito al Siviglia. Però è ancora in alto mare la trattativa con Florentino Perez: gli azzurri vorrebbero perseguire la strada del prestito con diritto di riscatto, mentre il presidente dei Blancos è al momento inamovibile sulla formula dell’obbligo di riscatto per una cifra sui 20-25 milioni. Si andrà per le lunghe.





Per quanto riguarda l’ala, l’obiettivo numero uno di Giuntoli è arcinoto: Boga. ll ds segue da tempo l’attaccante del Sassuolo, ma le due dirigenze sono lontane sull’ammontare dell’offerta e della richiesta. I neroverdi chiedono 40 milioni, il Napoli è fermo 25 ma sarebbe disposto ad inserire uno tra Malcuit, Ounas e Younes per far abbassare le pretese romagnole. Nel caso non si riesca a trovare un accordo, sono due le alternative sul taccuino, Under della Roma e il croato Brekalo del Wolfsburg.

Chiudiamo con il potenziale sostituto di Koulibaly nel caso il senegalese partisse alla volta di Manchester. Il Napoli ha da tempo messo gli occhi sul centrale Gabriel del Lille, valutato 25 milioni. I rapporti tra le due società, anche grazie all’ultimo affare Osimhen, sono ottimi e potrebbe proprio essere ventiduenne brasiliano il profilo prescelto per prendere il posto di KK.

Salvatore Emmanuele Palumbo