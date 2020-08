Frank Matano ospite all’Hotel Europa di Castellammare di Stabia. “Grazie per la preferenza, ci rivediamo presto”, hanno scritto i titolari del complesso alberghiero sui loro canali social.

Secondo alcune indiscrezioni l’arrivo in hotel del comico e star del web, conosciuto per i suoi scherzi telefonici su YouTube, sarebbe in realtà la fine di un percorso che ha presentato delle truffe online. Matano, inizialmente, avrebbe prenotato il pernottamento in un B&B vista Vesuvio. Peccato che, una volta giunto sul posto, si sarebbe reso conto dell’inesistenza del posto che avrebbe dovuto affacciare sul mare e regalare un suggestivo panorama.







Fortunatamente Matano è stato prontamente ospitato dal personale dell’Hotel Europa ed ha trovato un appoggio valido per ritirarsi dopo i suoi vari eventi in penisola sorrentina. Tra questi l’incontro con lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, tra i più amati della costiera e noto per essere giudice del programma televisivo “Masterchef”, presso il ristorante “Il Bikini”. Presente all’incontro anche il celebre pizzaiolo Franco Pepe. Matano ha immortalato il felice incontro con una foto pubblicata su Instagram. “Due lavoratori informatici che lavorano per Instagram. Cucinano pure bene!”, ha esclamato con ilarità.

Emanuela Francini