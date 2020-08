“Ebbene si, faccio fatica ad ammetterlo. Mi ero sbagliato”. Così esordisce Lo Palco in un suo post su facebook. Ma poi nel suo scritto aggiunge anche, tra le altre cose: “Si mette la parola fine su un’altra querelle: il coronavirus non si trasmette per aerosol, altrimenti avremmo avuto dati di prevalenza a due cifre”.

Il 4 agosto 2020 l’epidemiologo dell’Università di Pisa e capo della task force della regione Puglia, accenna anche agli asintomatici affermando: “lo spauracchio degli asintomatici che appestano il mondo deve essere un po’ rivisto”. “In Italia i casi di infezione sono stati in tutto 1,5 milioni. Questo vuol dire che il sistema di sorveglianza (i famigerati tamponi) hanno individuato un caso su 6. Per un sistema di sorveglianza del genere, cioè basato su conferma di laboratorio, è un’ottima performance…La letalità stimata sul totale delle infezioni è del 2,3%”, continua l’epidemiologo. Giusto, ma i miei dubbi sui tamponi continuano ad esserci sopratutto quando leggo il brief scientifico dell’OMS (Organizzazione Mondiale della sanità) del 9 luglio 2020, dove si evince che: “Il rilevamento dell’RNA virale non significa necessariamente che una persona sia infettiva e in grado di trasmettere il virus a un’altra persona. Studi sull’utilizzo di colture virali di campioni di pazienti per valutare la presenza di SARS-CoV-2 infettiva sono attualmente limitati”.

“Il rilevamento dell’RNA mediante saggi basati sulla reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa (RT-PCR) NON È NECESSARIAMENTE INDICATIVO di virus competente per la replicazione e l’infezione che potrebbe essere trasmissibile e in grado di causare l’infezione”. E’vero anche ed é doveroso aggiungere che, il capo della task force della regione Puglia afferma di indossare le mascherine “quando serve”, infatti si legge: “E con un briciolo di buonsenso da parte dei cittadini che, a fronte della protezione della salute propria e dei propri cari, devono fare dei minimi sforzi: evitare luoghi affollati, lavarsi le mani e METTERE LA MASCHERINA QUANDO SERVE”. Oggi é obbligatorio indossare la mascherina all’aperto dalle 18.00 alle 6.00 del mattino seguente, di seguito pubblichiamo un estratto dell’ultima ordinanza ministeriale indirizzata alle “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria” del Ministro della Salute italiana, Speranza art. 1 Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni: a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. Andrea Ippolito