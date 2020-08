Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marvasi, all’angolo con via Nolana, hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 14 smartphone dei quali non ha saputo giustificare la provenienza, di un coltello a farfalla con una lama della lunghezza di 5cm e della somma di 470euro.







D.A., 22enne maliano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nella stessa serata, gli agenti sono intervenuti in via Felice Cavallotti poiché era stata segnalata una persona che stava spacciando.

Lì i poliziotti hanno visto un uomo cedere una bustina ad alcuni acquirenti i quali, alla vista della volante, si sono dati alla fuga mentre lo spacciatore è stato bloccato e trovato in possesso di 24 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 38 grammi, della somma di 210euro e di due cellulari. Vincenzo Falanga, 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.