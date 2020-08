Negli United States of America sono stati respinti 13 progetti che utilizzano parti del corpo dei bambini abortiti.

E’ il nuovo comitato consultivo di bioetica, che é stato nominato dal presidente Donald J.Trump, a raccomandare al governo americano di rifiutare i finanziamenti per 13 dei 14 progetti di ricerca, i quali prevedono di utilizzare parti del corpo del bambino abortite.

Nel corso dei decenni i ricercatori hanno utilizzato parti dei feti abortiti, ma non c’è motivo scientifico per farlo ed esistono inoltre molte alternative etiche. Infatti queste includono fonti dalla placenta, dal cordone ombelicale, dal liquido amniotico, dal tessuto chirurgico scartato e dal tessuto post-mortem.





Queste alternative etiche hanno contribuito a progetti di ricerca e cure di successo, come ad esempio l’utilizzo di tessuto chirurgico scartato per identificare i meccanismi chiave coinvolti nello sviluppo di valvole polmonari umane. Ma anche l’utilizzo di cellule staminali adulte per trattare oltre 1,5 milioni di persone malate di cancro, ictus, lesioni del midollo spinale, etc.

Ma ci sono molte domande da porsi e nella ricerca delle risposte si riescono anche a vedere i collegamenti che vi sono non solo tra i leader internazionali, ma anche con quelli religiosi, nonché con le realtà aziendali e corporative. Doveroso ricordare che le amministrazioni DEM, con Obama, avevano destinato milioni di dollari di tasse americane per finanziare studi di ricerca con tessuti di bambini abortiti, tra questi ce n’era addirittura uno che prevedeva di utilizzare le parti del corpo di bambini abortiti per creare “topi umanizzati”.





Il rapporto del comitato istituito da Trump invece riporta quanto segue: “Durante la discussione di una serie di proposte per le quali la maggioranza dei membri alla fine ha votato per raccomandare la ritenuta di fondi, alcuni membri hanno espresso sostegno per progetti particolari nel caso in cui le parti che coinvolgono HFT venissero rimosse”. Da ricordare che HFT sta per human fetal tissue, quindi tessuto fetale umano. Il rapporto del comitato pro vita aggiunge anche: “In particolare, questo era vero per diversi progetti che proponevano un confronto diretto con modelli derivati ​​da tessuto fetale umano, come incoraggiato nelle recenti sollecitazioni del National Institutes of Health (NIH), incentrate sulla ricerca per sviluppare, dimostrare e convalidare modelli sperimentali alternativi di tessuto umano”.

A onor del vero già nel 2018 il Dipartimento della salute e dei servizi umani (HHS) ha sovvenzionato 20 milioni di dollari nella ricerca scientifica per trovare parti etiche disponibili da sostituire alle parti del bambino abortite che invece vengono usate.

Eppure Trump viene definito dai MEDIA come uno che potrebbe limitare le libertà personali degli individui, addirittura associandolo al fascismo. Visioni distopiche della realtà di un personaggio che tra le altre cose ha dichiarato guerra (mettendola in pratica) al traffico di esseri umani e di bambini. Ricordiamo che ogni anno sono 8 milioni i bambini scomparsi in tutto il mondo.





L’amministrazione Trump all’inizio del 2020 ha istituito inoltre il National Institutes of Health (NIH) Human Fetal Tissue Research Ethics Advisory Board. Questo ente, voluto fortemente dal presidente USA, dovrà porre fine alla pratica non etica dell’uso nella ricerca di parti del corpo dei bambini abortite. Gli scienziati che ne fanno parte sono esperti di bioetica e credono fermamente che i bambini che si trovano nel grembo materno meritino i diritti umani fondamentali.

C’é da dire anche che, su linee generali, alcuni scienziati si sono lamentati dei cambiamenti dell’amministrazione Trump, mentre altri sostengono che la ricerca che utilizza il tessuto fetale umano non ha avuto successo.

Andrea Ippolito