Non smette di innalzarsi la curva dei contagi in Campania. Altre 68 persone sono state trovate positive al Covid oggi, si tratta del numero più alto di contagi da maggio. Di queste 68 quindici sono provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro. Il nuovo contagio è risalito stabilmente su livelli mai più visti dall’inizio della Fase 2. Dopo i 56 casi di mercoledì e i 53 di giovedì, oggi un nuovo record in questa seconda ondata del contagio.





Nelle 24 ore di giovedì sono stati processati 3.475 tamponi. La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi analizzati risulta sostanzialmente stazionaria e si attesta a 1,95%, ieri era a 2,22%, scende quindi di qualche decimo di punto percentuale.

Si tratta di un livello che preoccupa fortemente il governatore, pronto a chiedere al Governo il blocco della mobilità tra le regioni se questo trend dovesse continuare.

La situazione preoccupante in tutta Italia, dove oggi si sono sfiorati i mille casi con i nuovi positivi che salgono a 947. Intanto in Europa le cose stanno anche peggio, in Francia quasi cinquemila in un solo giorno i positivi e allarme rosso anche in Germania con circa 1500 cari registrati.







Dall’inizio dell’emergenza i positivi in Campania sono 5.523 a fronte di 375.083 tamponi analizzati nei vari centri della Campania.

Nel bollettino di oggi sono riportati 3 pazienti guariti. Il totale dei guariti è dunque di 4.348, di cui 4.338 completamente guariti e 10 clinicamente guariti.

Anche oggi non si registrano decessi e il numero totale delle vittime resta 440 in Campania.







Il numero dei pazienti attualmente positivi in Campania salgono a 735, sono altri 68 in più rispetto a ieri come dal report quotidiano dell’Unità di Crisi.

Quelli ricoverati negli ospedali Covid che presentano sintomi da coronavirus sono 66, ancora 10 in più rispetto a ieri. Sempre 2 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Sono 54 in più e giungono 667 le persone in isolamento domiciliare.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Martedì 11 agosto – 2,17% – 29 contagiati

Mercoledì 12 agosto – 1,58% – 27 contagiati

Giovedì 13 agosto – 1,96% – 44 contagiati

Venerdì 14 agosto – 1,04% – 18 contagiati

Sabato 15 agosto – 1,35% – 46 contagiati

domenica 16 agosto – 2,42% – 34 contagiati

Lunedì 17 agosto – 1,10% – 35 contagiati

Martedì 18 agosto – 2,01% – 56 contagiati

Mercoledì 19 agosto – 2,22% – 53 contagiati

Giovedì 20 agosto – 1,95% – 68 contagiati