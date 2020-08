Le porte della casa comunale di Corso Resina sono già spalancate dalle otto del mattino per accogliere i delegati i quali avranno il compito di depositare le liste elettorali dei partiti impegnati nella corsa al voto.







Dopo appena mezz’ora dall’apertura degli uffici la prima lista ad essere stata depositata, superando il vaglio documentale della commissione, è quella dei “Pentastellati” in coalizione ed a supporto della candidata a sindaco Colomba Formisano (nella foto a lato). A seguire, alle prime ore, è toccato ad altre civiche a supporto della candidata alla fascia tricolore.

Man mano che le ore passano si compone, tassello per tassello, il puzzle dello scenario elettorale locale e le nebbie si diradano. Pronto, ai blocchi di partenza, il sindaco uscente Ciro Buonajuto in cerca di riconferme.







Da sei a cinque sono passate le liste a suo supporto. Oltre a Italia Viva, di cui lo stesso primo cittadino è tra i principali protagonisti a livello nazionale, si registra l’appoggio del Partito Democratico dopo una burrascosa e lacerante trattativa che ha coinvolto i vertici nazionali e provinciali del partito. A chiudere poi la coalizione sono altre tre liste: “il popolo di Ercolano” (con la benedizione del partito dell’ultra-cattolico Mario Adinolfi), “Democrazia cristiana” e “Davvero” sostenute da diversi Consiglieri comunali uscenti.

Dall’altro lato, c’è la già citata Colomba Formisano, la consigliera uscente eletta nel 2015 tra le fila del Partito Democratico e dopo poco fuoriuscita in divergenza col gruppo consiliare. Anche lei sostenuta da cinque liste civiche: “Ercolano in azione” con l’appoggio del Consigliere uscente Sabbarese (ex delfino di Buonajuto), la lista ecologista “Greta”, “Ercolano in marcia” del noto imprenditore locale Luigi Reale, “Cambiamo Ercolano” e “Pentastellati”, quest’ultima di riferimento del Consigliere grillino uscente Gennaro Cozzolino sebbene non ricandidatosi.





Nelle ultime ore è spuntata una terza candidatura per la fascia tricolore che nelle prossime ore dovrebbe concretizzarsi. E’ quella di Luigi Parentato con il solo supporto della lista Centro Democratico dell’ex senatore torrese Nello Formisano. Parentato, nella stessa lista, era già candidato nel 2015 a supporto della coalizione di Buonajuto che vide quest’ultimo vincente.

Infine, a chiudere il quadro delle candidature, c’è stata la sorpresa dell’ultimo minuto. Si tratta del finanziere Pierluigi Sorrentino a presentarsi a capo di una lista civica denominata “Ercolano e la stella” e composta da una parte di attivisti del “meetup”. La mancata assegnazione del simbolo da parte del Movimento 5 Stelle ha generato a livello locale una forte spaccatura a seguito di dissidi interni che si trascinavano già da tempo. Una parte degli attivisti locali è confluita nella lista “Pentastellati” a sostegno di Colomba Formisano, mentre l’altra parte, nella civica a sostegno di Sorrentino. L’autorizzazione all’utilizzo del simbolo era stata richiesta contemporaneamente sia da Pierluigi Sorrentino che dal Consigliere uscente Gennaro Cozzolino ma i vertici del Movimento alla fine hanno preferito non affidare il logo a livello locale.

Gli uffici, per il deposito delle liste, saranno aperti fino alle venti di oggi e fino a domani entro mezzogiorno.

Danilo Roberto Cascone