Abbiamo incontrato Andrea Libero Gioia ed il regista Alessandro Amori a Napoli nella zona di piazza Dante. Lì, sotto la statua del poeta e durante i saluti iniziali, i nostri occhi vengono presi, quasi catturati, da una scritta: “ESSERE NAPOLETANO E’ MERAVIGLIOSO”, così ci fermiamo un attimo a pensare che l’Alighieri con il fascino della città partenopea ci stava proprio bene.

Andrea é oggi il presidente dell’associazione RRI 2020, ha le idee molto chiare e con il suo megafono e la bandiera italiana che porta sempre con sé, parla alle persone invitandole a ragionare con la propria testa, a porsi domande e a cercare risposte. Persona carismatica e determinata, sta portando in giro per la nostra nazione il grido di “libertà” e di informazione, aggiungerei corretta informazione, che purtroppo sta mancando. Da approfondire certamente, sui canali ufficiali “Resistenza resilienza italiana 2020 (RRI 2020)”, sia la mission “Invito alla vita” che la vision “Accordo etico”.

Dopo 16 giorni trascorsi in giro per l’Italia, e dopo più di 1.500km percorsi in camper, insieme agli altri compagni e ad Alessandro Amori, approdano a Napoli per annunciare la proiezione del documentario VAX OVER – la protesta taciuta”. Una delle ultime tappe del Vax Over Camper Tour, prima di approdare in Campania, è stata il 17 agosto presso il giardino della gioia in contrada Torremileto nel cuore del Gargano.

Da piazza Dante abbiamo seguito il Vax Over Tour attraverso le stradine di San Biagio dei Librai, poi giù verso piazza del Gesù nuovo, in un incalzare di accelerazioni repentine e di pause strategiche, grazie alle quali il presidente di RRI 2020 parlava alle persone che passeggiavano intorno.

“Stiamo girando l’Italia con un camper per fare informazione perché riteniamo che il momento attuale richieda una presa di coscienza collettiva, unità, compatta e compassionevole. Unisciti a noi”, é uno dei tanti post che si trovano sulla pagina “The walk of change” e che invito a visitare.

Dopo che abbiamo lasciato Andrea ed Alessandro insieme ai loro compagni di viaggio, il Vax over tour ha fatto la sua ultima tappa al Budda Village di Varcaturo, dove tutti i presenti hanno potuto visionare il film girato da Alessandro Amori.



Ma RRI2020 non é l’unico gruppo-movimento formatosi in Italia, infatti Andrea saluterà poi nonna Maura Granelli, che sta attraversando i comuni italiani per consegnare le istanze ai sindaci. La nonna é una forza della natura, nonostante l’età in avanti, ed é oggi la responsabile regionale per la Liguria della comunità “Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria“.

“Prossimo appuntamento a Roma, Ostia, punto di raccolta, ottavo cancello, “Bud Beach”, dalle ore 10.00 del giorno 5 settembre e ad oltranza per i giorni successivi. Un grandissimo raduno contro ogni dittatura”, così annuncerà Andrea Libero Gioia dai canali ufficiali.



Andrea Ippolito