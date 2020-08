Sessanta persone positive nella giornata di ieri venerdì 21 agosto, delle quali 4 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro. Numeri ancora alti, 60 nuovi contagi (sono 61 secondo il Ministero della Salute), ma tanti anche i tamponi processati: ben 4.269 tamponi.

Notizie non proprio rincuoranti quelle relative ai contagi su base nazionale. In Italia per la prima volta da maggio si va oltre i mille casi, per la precisione il report parla di 1.071.

La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi analizzati risulta di conseguenza lievemente diminuita fermandosi a 1,40%, ieri era a 1,95%.





Negli ultimi quattro giorni sono stati 237 i nuovi positivi, compreso il dato odierno, numeri che in precedenza non venivano raggiunti nemmeno in un mese intero.

A meno di un mese dalla ripresa della scuola e ad un mese dalle votazioni, oggi sono state consegnate le liste elettorali, resta il dubbio su quanto succederà: si riapriranno le aule e i seggi a settembre?

Il governatore della Campania De Luca, che già da qualche giorno minaccia la chiusura della Campania, ha avvertito il Governo e le altre Regioni. Nessuno auspica un nuovo lockdown, ma con la ripresa dei contagi, che in queste settimane stanno mostrando una crescita esponenziale, qualcosa si dovrà fare: la proposta sarebbe quella di una limitazione della mobilità interregionale.





Dall’inizio dell’emergenza i positivi in Campania sono 5.584 a fronte di 379.352 tamponi analizzati nei vari centri diagnostici individuari dall’Unità di Crisi della Campania.

Nel bollettino di oggi sono riportati 4 pazienti guariti. Il totale dei guariti è dunque di 4.352, di cui cui 4.343 completamente guariti e 9 clinicamente guariti.

Anche oggi non si registrano decessi e il numero totale delle vittime in Campania resta di 440.





Il numero dei pazienti attualmente positivi in Campania aumenta di altri 57 e sale a 792.

Quelli ricoverati negli ospedali Covid che presentano sintomi da coronavirus sono 55, undici in più rispetto a ieri. Fuori dalla terapia intensiva uno dei due ricoverati di ieri: 1 solo quindi risulta ancora ricoverato al momento in terapia intensiva.

Sono 736, 69 in più di ieri, le persone in isolamento domiciliare.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Martedì 11 agosto – 2,17% – 29 contagiati

Mercoledì 12 agosto – 1,58% – 27 contagiati

Giovedì 13 agosto – 1,96% – 44 contagiati

Venerdì 14 agosto – 1,04% – 18 contagiati

Sabato 15 agosto – 1,35% – 46 contagiati

domenica 16 agosto – 2,42% – 34 contagiati

Lunedì 17 agosto – 1,10% – 35 contagiati

Martedì 18 agosto – 2,01% – 56 contagiati

Mercoledì 19 agosto – 2,22% – 53 contagiati

Giovedì 20 agosto – 1,95% – 68 contagiati

Venerdì 21 agosto – 1,40% – 60 contagiati