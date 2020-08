E’ Giovanni Moscarella, dal suo studio, ad ammonire l’attuale governatore della Campania, sembra che pur di giustificare nuove restrizioni si voglia strumentalizzare uno studio scientifico sui bambini.

Il biologo dirà di aver ascoltato “l’ultima predica” di De Luca e di volergli segnalare “che adesso non se ne può più…”. Moscarella poi parlerà del fatto che probabilmente ci sia la necessità di mantenere lo stato di caos attraverso la “pseudoscienza” e ricorda che l’Italia già é stata devastata economicamente da quella che “é stata definita una pandemia, ma che a quanto pare genera solamente asintomatici, e quindi persone sane”.





D’altronde il dottore già i primi di marzo avvisava che stavamo “assistendo ad una grande manipolazione mediatica mossa da interessi diversi da quello di tutelare la salute della umanità”, e già allora il biologo pregava di curare l’alimentazione come forma di prevenzione primaria.

Moscarella in questo frangente ricorda che De luca ha dichiarato in un suo video che “uno studio dimostrerebbe che i bambini sani, sanissimi, abbiano una carica virale altissima per il covid-19”. Allora il dottore, in un suo video, chiede al governatore se “questo dimostrerebbe che bambini apparentemente innocui e con una salute di ferro possano infettare del covid-19 chi capita a tiro”. Poi incalza ricordando sia la legge Lorenzin, che “le trovate che verranno attuate nelle scuole”, sia “questi proclami che vorrebbero far passare bambini sanissimi asintomatici come degli appestati pericolosissimi”.







Il biologo ricorda ancora una volta che le “persone asintomatiche sono tali, quindi sane” perché “non hanno la malattia, in quanto hanno carica virale bassa”, precisa poi che “se avessero la carica virale alta sarebbero malati e si noterebbe attraverso i sintomi”, definisce infine “assurdità scientifica” quanto affermato dal presidente della Campania.

Ma vediamo cosa dice De Luca nel suo video (riporto testualmente): “Voglio dirvi c’é stato uno studio dell’ospedale, credo del Massachusetts, che ha fatto un indagine su un campione pediatrico, bambini…192 bambini, credo nella fascia pediatrica. Questa indagine che é la più avanzata al mondo ci dice che la carica virale che ospitano nel proprio organismo bambini anche piccoli é fortissima, anche quando i bambini sono totalmente asintomatici. Questo vuol dire che la capacità di trasmissione del contagio anche da parte di una fascia di bambini é fortissima”, poi avvisa la popolazione campana di stare attenta.

Lo studio viene riportato in Italia dal Corriere della Sera e pubblicato sulla rivista The Journal of Pediatrics con il titolo “SARS-CoV-2 pediatrico: presentazione clinica, infettività e risposte immunitarie”.





Dunque andando a leggere, effettivamente troviamo il dato di cui parla il governatore della Campania, e quindi i 192 bambini, ma la fascia d’età specificata dallo studio parla di 0-22 e quindi non di soli bambini, come invece viene affermato.

Ma poi a quali bambini ci si riferisce quando si parla “della capacità di trasmissione del contagio” e si sostiene che “anche da parte di una fascia di bambini é fortissima”?

Ma lo studio é chiaro e nello specifico definisce: “bambini di età compresa tra 11 e 16 anni (16,34%) rappresentanti la coorte SARS-CoV-2 (+) e bambini di età compresa tra 1 e 4 anni più rappresentati nella coorte MIS-C (7,39%). Solo 2 (il 4%) della coorte SARS-CoV-2 (+) avevano <1 anno di età”.

Dunque i ragazzi ed i bambini che hanno partecipato, avevano, in base a quello che presenta lo studio, “sospetta infezione da sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” si presentavano “in cliniche per cure urgenti” o erano “ricoverati in ospedale per infezione confermata/sospetta da SARS-CoV-2 o sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini (MIS-C)”, sempre presso il Massachusetts General Hospital (MGH).





Lo studio specifica che “l’infezione da SARS-CoV-2 e le malattie non correlate a COVID-19 si sono presentate in modo simile. Sia i bambini SARS-CoV-2 (-) che quelli SARS-CoV-2 (+) hanno riportato comunemente febbre (62, 40% vs 25, 51%, rispettivamente), tosse (55, 36% vs 23, 47%), congestione (29, 19% vs 17, 35%), rinorrea (29, 19% vs 14, 29%) e mal di testa (33, 21% vs 13, 27%), nessuno dei quali era significativamente diverso tra i due gruppi. L’anosmia era più comune nel gruppo SARS-CoV-2 (+) (3, 2% vs 10, 20% P = <0,001), così come il mal di gola (26, 28% vs 17, 35%, P = 0,04) . Oltre alla febbre, MIS-C presentava più spesso nausea/vomito (5, 29%, P <0,001) ed eruzione cutanea (5, 28%, P <0,001) e meno spesso con sintomi di un’infezione del tratto respiratorio superiore. Le temperature documentate all’esame non differivano tra le tre coorti”.

Altri dati degni di nota riguardano le caratteristiche dei pazienti di bambini non infetti da SARS-CoV-2, di bambini con infezione da SARS-CoV-2 e di bambini con diagnosi di MIS-C. Gli stessi vengono presentati per età, sesso, stato socioeconomico, razza ed etnia, storia medica passata, stato di vaccinazione, esposizioni familiari a COVID-19 e livelli di asilo nido/scuola. Quello che riporterò riguarda solo ed esclusivamente la storia medica passata. Dunque sotto la voce “storia di malattie cardiache o metaboliche” troviamo bambini con: 4 cardiopatie congenite, 3 ipertensione, 1 diabete tipo 1, 27 obesità. Sotto la voce “storia della malattia polmonare” troviamo: 34 asma, 8 polmonite, 14 parto pretermine. Alla voce “storia della malattia immunitaria/autoimmune“: 1 malattia reumatologica, 2 malattia infiammatoria intestinale. Ancora un’altra voce per i disturbi neuro/neurosviluppo: 12 crisi, 18 ADHD, 4 autismo, 2 paralisi cerebrale, 1 sindrome di down.





Di questi non sappiamo se alcune patologie pregresse erano cumulative in un unico soggetto, nel frattempo un altro dato ci dice che 156 bambini avevano tutte le vaccinazioni aggiornate.

Ma andiamo avanti, non li chiamerò “campione” perché é contro la mia etica, per me i bambini ed i ragazzi non vanno definiti “campione” nemmeno per gli studi scientifici, semmai sono campioni nello sport e nella vita.

Lo studio ricorda inoltre che i bambini iscritti “hanno fornito campioni rinofaringei, orofaringei e/o di sangue” e che sono stati quantificati “la carica virale SARS-CoV-2, i livelli di ACE2 RNA e la sierologia per SARS-CoV-2”.





Ora, tanto e rispettoso cappello allo studio e ad i ricercatori, ma é doveroso riportare quanto viene trasmesso dall’Organizzazione mondiale della sanità nel briefing scientifico del 9 luglio 2020. L’OMS scriverà, con bibliografia allegata, che: “Il rilevamento dell’RNA virale non significa necessariamente che una persona sia infettiva e in grado di trasmettere il virus a un’altra persona”, ma anche e soprattutto che “Il rilevamento dell’RNA mediante saggi basati sulla reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa (RT-PCR) NON È NECESSARIAMENTE INDICATIVO di virus competente per la replicazione e l’infezione che potrebbe essere trasmissibile e in grado di causare l’infezione”.

Dunque, ad oggi, perché si continua ad usare il tampone e la RT/PCR? Inoltre, guardando il documento dell’OMS ed ascoltando ciò che afferma il biologo dott. Moscarella, non sarebbe il caso di rivedere i protocolli e di smetterla di spaventare le persone oltre che allontanarle affettivamente?

Andrea Ippolito