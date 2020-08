Federico Moccia sarà il protagonista, sabato 22 agosto, alle ore 19, nei giardini di piazza Angelina Lauro, del secondo appuntamento con la rassegna “Sorrento riparte dai libri”, organizzata dalla Libreria Tasso con il patrocinio del Comune di Sorrento, in collaborazione con l’Ago Press, media partner dell’iniziativa, e la disponibilità dell’Hotel Continental.







Dopo il fenomeno letterario “Tre volte te”, con 100mila copie vendute e 18 settimane in classifica, lo scrittore e regista romano torna in libreria e al suo pubblico, con “Semplicemente amami”, pubblicato da Nord. Una storia d’amore e di fuga, che narra le vicende di una pianista, Sofia, divisa tra il marito Andrea e il bel tenebroso Tancredi.







Ultimi due appuntamenti il 25 agosto, con Massimiliano Virgilio e “Le creature”, un libro a metà tra inchiesta e narrativa e, il 27 agosto, Linda Tugnoli e il suo thriller “Le colpe degli altri”, che segna l’esordio come scrittrice.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, telefonando allo 0818784703.