Registrato ancora un altro contagio da Covid-19 nel Comune di Castellammare di Stabia. La notizia è stata ufficializzata e diramata dai vertici dell’Asl Na 3Sud.

Si tratta di una donna di 69 anni che nei giorni scorsi ha accusato sintomi sospetti come l’innalzamento febbrile e che, di conseguenza, era stata sottoposta al tampone, il cui esito è stato positivo. La paziente, fortunatamente, si trova in condizioni che non destano particolari preoccupazioni. Per lei e il suo rispettivo nucleo familiare è scattato immediatamente il regime di quarantena.







Questa domenica torrida di fine agosto si conclude con un rialzo del bilancio totale. Su un totale di 60 contagiati, di cui 18 operatori sanitari, 43 sono guariti e 5 purtroppo sono deceduti. Ammonta a quota 12 il numero dei tuttora positivi. Sono 30, invece, gli stabiesi disposti in isolamento domiciliare.

“A lei e a tutti i 12 pazienti – ha esordito il sindaco Gaetano Cimmino – attualmente contagiati, auguro di guarire e riprendersi nel più breve tempo possibile”. Poi, così si è rivolto alla cittadinanza tutta: ”A tutti i cittadini rinnovo l’invito ad essere responsabili e a rispettare le regole, perché anche una sola leggerezza può costare cara a tante persone. Restando uniti vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo”.

Si ricorda che gli interventi dell’amministrazione comunale stabiese, al seguito del recente aumento dei contagi, sono stati tempestivi. L’ultima ordinanza firmata a Palazzo Farnese indica una serie di misure di sicurezza mirate al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus. Imposto l’obbligo di mascherina in qualsiasi orario del giorno in tutti i luoghi pubblici ed anche all’aperto, fino ad oggi 23 agosto 2020 e limite di chiusura alle 2 per tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi. Sono stati intensificati, inoltre, i controlli dalle forze dell’ordine ed è prevista l’elevazione di multe fino a 1000 euro per chi viola le disposizioni vigenti.





Particolare apprensione verso gli stabiesi di rientro da vacanze trascorse in Paesi esteri. Coloro che a partire dal 12 agosto fanno ritorno dall’estero in città, sono obbligati a segnalarsi entro 24 ore al Dipartimento di prevenzione Asl per sottoporsi a test sierologico e/o tampone e ad osservare l’isolamento fiduciario in attesa dell’esito dei test. Possono rivolgersi al seguente indirizzo email dippr@aslnapoli3sud.it e/o al seguente recapito telefonico 0818490682 disponibile dal lunedì alla domenica tra le ore 9.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 18.00. A seguito della loro segnalazione e prenotazione, possono recarsi preso il drive-in dell’Asl collocato presso il piazzale del parco delle Antiche Terme. Il presidio sanitario, in un’area circoscritta nei pressi dell’accesso di via Brin 103, effettua tamponi orofaringei direttamente nell’abitacolo della propria autovettura. Il servizio è attivo tutti i giorni tra le 8.30 e le 17.30 fino al 31 agosto salvo eventuali proroghe, ed include tutti i Comuni dei distretti Asl 53, 56 e 58, che includono i Monti Lattari, Pompei e l’area torrese-boschese.

Emanuela Francini