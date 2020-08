La Givova Scafati informa che sono stati definiti i nomi di tutti convocati (giovani compresi) che faranno parte in pianta stabile della prima squadra, in procinto di affrontare il campionato di serie A2 2020/2021.





Ecco la lista completa, in ordine crescente, con l’assegnazione dei relativi numeri di maglia a ciascun tesserato:

# 3 Culpepper Anthony;

# 5 Musso Bernardo;

#11 Marino Tommaso;

# 13 Thomas Charles;

# 16 Sabatino Antonino;

# 18 Rossato Riccardo;

# 20 Sergio Luigi;

# 25 Benvenuti Lorenzo;

# 32 Cucci Valerio;

# 49 Nsesih Daniele.







Saranno inoltre aggregati alla prima squadra in pianta stabile anche Malpede Roberto (ala grande, classe 1988), vecchia conoscenza del basket scafatese e protagonista assoluto delle serie minori nelle recenti stagioni, ed i giovani Robustelli Daniele (ala grande, classe 2000), Esposito Alessandro (play guardia, classe 2002), Cavallaro Pasquale (ala piccola, classe 2002) e Perrino Fabio (guardia ala, classe 2002).

Ad accompagnare tutti questi atleti nel corso dell’intera stagione agonistica, ci sarà l’onnipresente mascotte Taz, ancora una volta egregiamente interpretata da Paolo D’Arco.

La data di inizio delle attività, alla presenza di staff tecnico e dirigenziale, è stata fissata per il giorno 03 settembre p. v., giorno in cui, come da protocollo e da disposizioni governative, inizieranno gli allenamenti al PalaMangano rigorosamente a porte chiuse.