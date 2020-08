La S.S. TURRIS CALCIO è lieta di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Franco Signorelli per la stagione 2020-2021.

Origini venezuelane, classe 1991, centrocampista centrale di indiscussa qualità che potrà certamente essere un leader per il reparto e per il gruppo, Signorelli vanta un curriculum di assoluto rilievo: di fatto, ha sempre militato in categorie superiori, calcando a lungo i campi di serie A e B, soprattutto con le maglie di Empoli (con Maurizio Sarri allenatore) e Salernitana, ma ha giocato in cadetteria anche a Terni e La Spezia. Nel recente passato, la scelta di fare un’esperienza nella serie A rumena nelle fila del Voluntari; poi il rientro in Italia, durante lo scorso mercato invernale, grazie all’accordo con la Vibonese prima dello stop ai campionati per quella che, finora, è stata l’unica esperienza in terza serie della sua luminosa carriera.





Un autentico colpo di mercato quello messo a segno dal direttore generale Rosario Primicile, che ha definito una trattativa importante agevolata dagli ottimi rapporti professionali con gli agenti del calciatore, Francesco Iovino e Matteo Coscia. La firma, questa mattina, presso lo stadio “Liguori” alla presenza anche del presidente Antonio Colantonio, del figlio Onofrio e del direttore sportivo Piedepalumbo.

“Sin dai primi contatti mi ha rapito l’entusiasmo mostrato dalla società”, dichiara Signorelli. “Sono stato accolto da una dirigenza fatta da persone perbene ed ambiziose. Mi reputo un calciatore abituato a far parlare il campo: con la giusta preparazione mentale e fisica, sono certo di poter diventare un riferimento per questa squadra e di integrarmi alla grande con l’allenatore ed i nuovi compagni”.