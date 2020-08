Alla data ultima per la consegna delle liste dei candidati, confermati i quattro contendenti che correranno per la conquista della poltrona più ambita della città pomiglianese.

Anche Maurizio Caiazzo, ex presidente del consiglio comunale, si presenterà supportato da FDI, UDC e quattro liste civiche. Confermate le sei liste per l’avvocato Elvira Romano alla quale è andato anche il supporto di Italia Viva, scelta sorprendente. Infatti qualche mese fa proprio l’ex sottosegretario Gennaro Migliore, si era presentato in piazza affiancando l’avvocato Vincenzo Romano sostenendone la candidatura con il simbolo del partito renziano. Successivamente di comune accordo con il direttivo, Romano ha deciso di concorrere da solo, sostenuto da “Più Europa” di Emma Bonino, ma con le sue tre liste.







“Il laboratorio” d’intesa tra il M5S e PD si presenta con sette civiche a supporto di Gianluca Del Mastro.

Dopo dieci anni dell’amministrazione Russo alla vigilia delle elezioni si sono rimescolati gli equilibri, tra la fuoriuscita di alcuni fedelissimi al sindaco uscente e le alleanze tra compagini politiche che vantano antiche acredini, la competizione si fa serrata e imprevedibile.

Ai pomiglianesi non resta che valutare i candidati in campo e i programmi politici, che a breve saranno presentati da tutti gli aspiranti sindaco. L’unico candidato ad aver già reso noto ai cittadini il proprio programma è stato l’avvocato Vincenzo Romano.





Ventiquattro liste con 570 candidati al consiglio comunale. In caso di ballottaggio i cittadini pomiglianesi saranno richiamati alle urne i giorni 4 e 5 ottobre per esprimere la preferenza che decreterà il nome definitivo del sindaco di Pomigliano nei prossimi cinque anni.

A seguire le liste che supportano i candidati sindaco:

Candidata sindaco Elvira Romano

Lista Riformisti Pomigliano d’Arco

• Russo Giovanni

• Cantone Maria Rosaria

• Coppola Carmela

• D’Agostino Mafalda

• De Falco Caterina

• Di Sarno Francesca

• Elviri Roberta

• Esposito Giuliana

• Iasevoli Flora

• Manna Grazia

• Manna Pasqualina Liliana

• Maresca Nicola

• Mazzuoccolo Francesco

• Miceli Adele

• Napoli Carmine

• Parisi Patrizia

• Robert Emilia

• Romano Salvatore

• Rubino Sara

• Seneca Sebastiano

• Toscano Francesco

• Velleca Giuseppe

• Chiauzzi Rossella

• Scoppettone Stefania

Lista Forza Pomigliano

• Russo Salvatore

• Capone Giuseppe

• Romano Domenico

• Coppola Salvatore

• Coppola Annunziata

• De Falco Giovanna

• Acerra Rosa Rita

• Baratto Claudia

• Barba Rosa

• Ceglia Annarita

• Crisci Maria

• Cuoruo Gennaro

• De Giglio Teresa

• De Giuseppe Emanuela

• Gammella Feliciana

• Guarino Serena

• Nicolò Andrea

• Piccolo Angelo

• Procentese Maria

• Rapuano Domenico

• Rizzo Alessandro

• Romano Carmina Antonia

• Russo Spena Maria

• Scarano Alessia

Lista Lello Russo per Pomigliano

• Russo Raffaele (Lello)

• Carotenuto Angela

• Colella Maria Rosaria

• Cozzolino Angelo

• De Falco Giuseppe

• Genovese Antonio

• Guadagni Santo

• Iaquinandi Florina (Florella)

• Iovine Raffaella

• La Gatta Annamaria

• La Montagna Benedetta

• Micera Roberta Katia

• Mirto Rosa Anna

• Panico Carmela

• Panico Carolina

• Parlato Ciro

• Piccolo Assunta Ester

• Provenzano Felice

• Russo Mara

• Sgammato Giovanni

• Sodano Antonio

• Stringile Giacomo

• Toscano Felice

• Vanzanella Enza

Lista Quartieri al centro

• Pulcrano Luigi

• De Falco Giovanni

• Notorio Fabio

• Esente Nunzio

• Aprea Giuseppe

• Siclari Natale

• Di Marzo Luca Antonio

• Panico Mauro

• De Falco Gabriele

• Romano Antonio

• Testa Felice

• Nava Flora

• Toscano Maria Rosaria

• Imbimbo Melania

• Ceglia Maria Rosaria

• Addea Giuseppina

• Cacace Rosa

• Sposito Aurora

• Nicotera Manuela

• Guadagni Irene

• Esposito Floriana

• Barba Ilaria

• Sorrentino Antonietta

• Coppola Maria Rosaria

Lista Idee e movimento

• Romano Antonio

• Battista Marta

• Calora Leonardo

• Celardo Dario

• Cervone Carmela

• Colombrino Leonilde

• D’Alise Benedetta

• Di Maio Letizia

• Di Marzo Annamaria

• D’Onofrio Immacolata

• D’Onofrio Vincenzo

• Fornaro Vitafelicia

• La Gatta Anna Maria

• Leone Domenico

• Mangia Francesca

• Montanino Giuseppe

• Panico Aniello

• Panico Vincenza

• Perogini Antonietta

• Piccolo Antonio

• Riccio Antonietta

• Sassone Martina

• Terracciano Roberta

• Toscano Anna

Lista Millesettecentonovantanove

• Alfuso Teresa

• Aruto Giuseppina

• Cantone Giuseppe

• Casalino Giovanni

• De Falco Pasquale

• Di Donato Gaspare

• D’Onofrio Giulano

• Esposito Giovanni

• Maietta Aldo

• Mingione Francesca Consuelo

• Oratino Davide

• Ottaiano Alessandra

• Panico Gilda

• Parisi Sabrina

• Preziuso Francesco

• Rea Antonio

• Ricci Nunzia Roberta

• Romano Domenico detto Mimmo

• Romano Luigi

• Ronga Angela Maria Grazia

• Siciliano Francesca

• Terracciano Donato

• Tranchese Pasquale

• Trotta Franca







Candidato sindaco Maurizio Caiazzo

Lista Prima Pomigliano

• Amorino Rosario

• Ciarlone Antonio

• Coppola Angela

• Covelli Alessia Resi

• Criscuolo Raffaele

• D’anetra Tiziana

• De Cicco Marilena

• De Paola Carmine

• Di Costanzo Emanuele

• Esposito Lidia

• Esposito Pasquale

• Gazzerino Francesco

• Leone Luigi

• Manna Alberto

• Marinelli Sabato

• Pirozzi Carmine

• Renna Ilaria

• Tene Enzo

• Todisco Giovanni

• Torquato Simona

• Rea Giovanni

• Testa Antonio

• Parlati Diego

• Serino Concetta

Lista Vivere Pomigliano

• Aliberti Pasquale

• Bifulco Monica

• Colella Maria Concetta

• Circiello Luigi

• Criscuolo Lucia

• Di Marzo Giuseppe

• Esposito Raffaele

• Fiore Riccardo

• Fontanella Domenico Antonio

• Forino Maurizio

• Giacoliere Mariarosa (Mary)

• Guadagni Antonio

• Iacomino Ciro

• Maisto Maddalena

• Mirra Carmine

• Mattielli Francesca

• Mozzillo Angelo

• Papa Aurelia

• Provenzano Archino Vincenzo

• Russo Vincenzo

• Sarmiento Giovanna

• Savella Carmela

• Sposito Vincenzo

• Verde Chiara

Lista Pomigliano Ecologista

• Tartari Mariagrazia Ida

• Almerazzo Ivana

• Amanzio Patrizia

• Arzanese Sarah

• Berdardi Sergio

• Borrelli Guido

• Caliendo Marco

• Carillo Francesco

• Ceruetto Quintino

• Coppeta Mario

• De Simone Immacolata

• Di Cuonzo Antonella

• Di Domenico Pompilio Antonio

• Emendato Anna

• Giacca Alessio

• Iorio Francesca

• Irco Giovanna

• Livorno Angelo

• Nacar Rosario

• Palladino Giuseppe

• Quirito Visone Angelo (Quirito)

• Ricciardi Mario (Junior)

• Sacchetta Luca

• Sciopero Achille Fabio

Lista Area Moderata

• D’Alterio Angela

• De Cicco Francesco

• De Falco Giuseppe

• Di Giuseppe Carlo

• Di Maio Nicola

• Fierro Giovanni

• Grasso Anna Maria

• Iacono Eduardo

• La Gatta Salvatore

• Maglione Antonio

• Maiello Raffaele

• Mattiacci Arturo

• Montanino Giuseppina

• Mugnano Valeria

• Paparo Carmela

• Piccolo Rosa

• Rega Roberto

• Romano Raffaella

• Russo Giuseppina

• Sepe Rosa

• Testa Maria Rosaria

Lista Fratelli d’Italia

• Pinto Aniello (Nello)

• Di Donato Adriana

• Circelli Antonella

• D’Auria Rosanna

• De Cicco Angelo

• De Falco Gaetana

• De Feo Donato

• Di Maio Ferdinando

• Di Marzo Michele

• Esposito Paolo

• Gattulli Antonio

• Gorriz Barbeta Maria Carmen

• Ianniello Giuseppe

• Liguori Maria Carmela

• Limongelli Salvatore

• Mazzarella Angela

• Nasti Vincenzo

• Passariello Giovanni

• Passaro Salvatore

• Romano Rossella

• Scognamiglio Ciro

• Toscano Angelo

• Visone Gloria

• Boccalone Vincenza

Lista Udc

• D’agostino Salvatore (Mister)

• Adinolfi Franco

• Belfiore Raffaele

• Cleopatra Maria

• Conti Maria

• Cosentino Anna

• D’Onofrio Maddalena

• Geleotalanza Luca Junior (Luca)

• Galletta Carmine

• Guadagno Carla

• Manna Giovanni

• Mattiello Salvatore (Mabilu’)

• Monda Alfredo

• Nardiello Danila

• Panico Antonio

• Panico Carmine (Nuccio)

• Pulcrano Ennio

• Pugliese Rosa

• Puzella Rosario

• Ranieri Giuseppe Maria

• Riccardi Martina

• Testa Antonietta

• Villani Caterina







Candidato sindaco Gianluca Del Mastro

Movimento 5 Stelle

• Cioffi Salvatore

• Esposito Salvatore

• Affuso Alessandra

• Auriemma Luigi

• Bruno Santina

• Bucarelli Salvatore

• Caliendo Nunziata

• Coppola Miriam Teresa

• De Luca Sandro

• Di Nunzio Roberta

• Fiorenzano RosarioLuigi

• Leone Francesca

• Leone Giovanni

• Morra Raffaella

• Morriale Antonietta

• Murolo Antonio

• Passariello Federica

• Pucci Patrizia

• Rea Monica

• Salvi Alessandro

• Sanzullo Andrea

• Toscano Saveria (Vera)

• Valente Antonio Saverio

• Valentino Francesco

Lista Partito Democratico

• Grasso Luigina (Gina)

• Aramini Cristina

• Cennamo Raffaele

• Corona Alberto Maria

• Crisci Ciro

• D’Onofrio Giovanni

• Fiore Saverio Ernesto (Luce)

• Foglia Nicola

• Iasevoli Fiorenza

• Libio Vincenzo

• Lisi Emilia

• Mancinelli Luigi

• Mazia Danilo Paolo

• Palmese Alberto

• Palumbo Roberta

• Panico Romina (Romina)

• Papa Raffaele

• Piccolo Giovanni

• Picozzi Giuseppe

• Pirozzi Debora

• Ricci Maria

• Santamaria Stefania

• Sirio Vito

• Toscano Giuseppe

Lista Pomigliano solidale

• Pecora Gennaro

• Cirillo Vincenzo

• Ciarambino Sergio

• Moliterni Giuseppe

• Abbazia Carmela

• Bisogno Roberta

• Biggi Marco

• Picardi Gennaro

• Albano Bruno

• Esposito Marina

• Aprea Maurizio

• Moscatiello Egidio

• Filippo Simone

• Russo Noemi

• Scarano Gabriella

• Curto Francesca

• Leone Carmine

• Esposito Armando

• Ceccano Alaia

• Iorio Claudio

• Panico Roberto

LISTA IDEA VERDE

• Caiazzo Vincenzo (Enzo)

• Albanese Lesley

• Allocca Gaetano

• Barometro Giuseppe

• Crispolti Luca

• De Simone Silvana

• Di Maso Alessandro

• D’Onofrio Gaia

• Di Blasio Francesco

• Saverio Michele

• Fiscarelli Anna

• Fusco Valerio

• Galdi Anna

• Granese Aldo

• Napolitano Francesca

• Oratino Angelo

• Passariello Angelo

• Quaremba Paolo

• Rea Domenico

• Rea Gianluca (Rea)

• Sangermano Ilaria

• Scognamiglio Lorenza

• Tranchese Walter

• Visconti Adele

Lista Idea Pomigliano

• Beneduce Filippo

• Sodano Anna

• Presta Marco

• Toscano Nicoletta

• Auriemma Salvatore

• Guardia Lucia Giovanna

• Maglione Angelo

• Genni Rosanna

• Malfi Gianluca

• Cusano Veronica

• Fico Enrico

• Brit Anna

• Romano Matteo

• Buonincontri Raffaela

• Cuomo Diego

• Guarino Alessia Dalila

• Di Mauro Felice

• Prospero Lucia

• D’Alise Antonio

• Monda Giovanna

• Fierro Luigi

• Capasso Antonio

• Sorrentino Salvatore

• De Falco Valerio

Lista Movimento giovanile

• De Falco Gianmarco

• D’Aniello Giovanna

• Panico Ercole Luigi

• Capasso Marika

• Ilario Rispoli Ilario

• Iasevoli Vincenzo

• Romano Felice

• Berlangieri Roberta

• Monticelli Daniel

• Aselli Alfonso

• Sposito Maria Teresa

• Perna Domenico

• Mazzuca Mena

• Tuccillo Mario

• Avena Andrea

• Caniglia Maria Luisa

• Napoli Teresa

• Barzaghi Antonio

• Di Marzo Daniela

• Pulcrano Pasquale

Lista Pomigliano 2020

• Manna Marianna

• Barone Francesco

• Beneduce Maurizio

• Bolognini Salvatore

• Cennamo Angela

• Covone Teresa

• D’Auria Mariangela

• Di Mauro Marianna

• Di Micco Amalia

• Di Palma Pasquale

• D’Onofrio Angelo

• Gammella Gioacchino

• Liguoro Franco

• Mosca Adriano

• Palmese Biagio

• Panico Carmine (Saiello)

• Piemonte Amalia

• Romano Michele

• Russo Spena Luigi

• Sarlo Carolina (Carolina)

• Sodano Antonio

• Sposito Olga

• Toscano Angelo

• Velleca Filomena

Lista Rinascita

• Fiacco Vito (Fender)

• Mercogliano Carla

• Avilio Antonio

• Di Pasquale Raffaele

• Allocca Luisa

• Bozzelli Massimo Maria

• De Falco Manuel

• De Matteo Francesca

• Di Costanzo Giuseppe

• Di Napoli Annamaria

• Esposito Antonio

• Esposito Vincenzo

• Ferro Gennaro

• Grande Serena

• Lopez Vincenza

• Maiulli Marta

• Ortiz Judith Teodora

• Parascandolo Maddalena

• Pugliese Arco

• Renzi Gianluigi

• Romano Francesco Antonio

• Rossi Silvia

• Senese Bruno

• Sgambati Marco

Nuove generazioni

• Raffaele Sibilio

• Antignani Saverio Gerardo

• Caprioli Carminantonio Vincenzo (Totò)

• Dell’Aversano Orabona Antonella

• Di Giovanni Francesco

• Di Marzo Mariarca

• D’Onofrio Alessandra

• Dormiente Pasquale

• Errico Anna

• Esposito Claudia

• Estinto Francesco

• Ferrara Emanuele

• Gelsomino Katiuscia (Katia)

• Gesuele Antonio

• Ginestra Valentina

• Granata Ferdinando

• La Marca Maria

• Leone Maria Giuseppina (Mariapia)

• Marciano Daniela

• Panico Daniela

• Ponticelli Carmela (Melania)

• Romano Antonio

• Toscano Antonio

• Tufano Gennaro







Candidato sindaco Vincenzo Romano

Lista Piu’ Pomigliano

• Marinelli Felice

• Palladino Margherita

• De Simone Alessio

• Sansone Vincenzo

• Narducci Rita

• Caricati Gino

• Paparone Vincenzo

• Salatiello Giuseppe

• Molino Giulia

• Maione Antonio

• Abbate Pietro

• Vela Luisa

• Guida Michela

• Iannucci Ciro

• Biglietto Loredana

• Sarmiento Giuseppina

• Serino Elena

• Sirio Francesca

• Calabrese Cristina

• De Cesare Antonio

• Prisco Yuri

• Aperuta Felice

• Lepre Antonio

• Cacace Mariano

Lista “Futura”

• Liberti Felice

• Merone Giovanni

• Mastromarino Giovanni

• Sassone Gianluca

• Gifuni Carmine Pio

• Romano Alessandro

• Mariniello Stefania

• Balzano Francesco

• Fornaro Gianluca

• Pinelli Lucio

• Tanzarella Francesco

• Guarino Loredana

• Marciano Giuseppe

• Buono Raffaele

• Razafiarivelo Berthina

• Esposito Valentina

• Iorio Giusy

• Giordano Angela

• Pulcrano Stefania

• Strocchia Andrea

• Abbate Samuel

• Fontanella Gerardo

• Santaniello Renato

• Coppola Carmen

Lista LA CITTÀ CHE VALE

• Caputo Andrea

• Mariniello Margherita

• Esposito Giuseppe

• Cantarelli Luca

• Esposito La Rocca Giuseppe

• Tecchia Vincenzo

• Castellone Massimiliano

• Sassone Luisa Vanessa

• Pulcrano Fabiana

• Carbone Mario

• Carullo Guido

• Coppola Annamaria

• Prospero Maria

• De Lucia Giovanni

• Cocchia Salvatore

• Auriemma Elia

• Pulcrano Sabato

• Romano Ciro

• De Masi Enrica

• Visconti Raffaele

• Amendola Vincenzo

• Guarino Rosa

• Romanetti Leonardo

• Spagnoli Marco.

Cinzia Porcaro