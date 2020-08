Il contagio in Campania ormai è pienamente lanciato al galoppo e la curva dei contagi oggi ci riporta indietro a fine marzo inizio aprile, in pieno lockdown con focolai attivi su tutto il territorio tra case di cura, ospedali e altro.







Oggi i contagiati salgono ad un numero che mai ci saremo attesi di dover riportare: sono 138 i nuovi positivi, di essi è stato accertato che 29 sono provenienti da estero o contatti di persone rientrate nei giorni scorsi, mentre i tamponi processati nella giornata di ieri sono stati 4.135. In Italia, per la prima volta da maggio, si è arrivati a 1.210 casi.

La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi analizzati risulta di conseguenza schizzata verso l’alto raggiungendo il 3,33%, mai così alta da mesi.







Negli ultimi 8 giorni analizzati, da sabato 15 a sabato 22 agosto, i casi di contagio appurati sono stati 490. Il contagio è diffuso praticamente ovunque in regione, causa rientri, cerimonie, feste e quant’altro. Nel mese di agosto, fino ad ieri sabato 22, il numero dei contagiati è di 862, a maggio in piena prima fase dell’epidemia furono registrati 362 persone contagiate in tutto il mese.









L’indice Rt si aggirerebbe attorno a 2, ma la notizia che rincuora è data dal fatto che la gran maggioranza delle persone colpite dal visus sono asintomatiche e solo il 6,6% manifesta i sintomi del Covid-19 e necessita di ospedalizzazione. Se poi parliamo di ricoveri in terapia intensiva il dato percentuale è veramente minimo fermandosi allo 0,21%.

Ed in effetti i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 61, sei in più rispetto a ieri. In terapia intensiva diventano ancora una volta 2 i ricoverati, ieri ce n’era uno solo. I casi attualmente positivi sono 925, ed aumentano tra guariti e dedessi di altri 133 rispetto a ieri.







Dall’inizio dell’emergenza i positivi in Campania sono 5.722 a fronte di 383.487 tamponi analizzati nei vari centri diagnostici individuari dall’Unità di Crisi della Campania.

Nel bollettino di oggi sono riportati ancora 4 pazienti guariti. Il totale dei guariti è dunque di 4.356, di cui 4.348 completamente guariti e 8 clinicamente guariti.

Oggi anche la comunicazione di un altro decesso, il numero totale delle vittime in Campania sale a 441.

Sono 862, ancora 126 in più rispetto a ieri, le persone in isolamento domiciliare.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Mercoledì 12 agosto – 1,58% – 27 contagiati

Giovedì 13 agosto – 1,96% – 44 contagiati

Venerdì 14 agosto – 1,04% – 18 contagiati

Sabato 15 agosto – 1,35% – 46 contagiati

domenica 16 agosto – 2,42% – 34 contagiati

Lunedì 17 agosto – 1,10% – 35 contagiati

Martedì 18 agosto – 2,01% – 56 contagiati

Mercoledì 19 agosto – 2,22% – 53 contagiati

Giovedì 20 agosto – 1,95% – 68 contagiati

Venerdì 21 agosto – 1,40% – 60 contagiati

Sabato 22 agosto – 3,33% – 138 contagiati