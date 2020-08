Il contagio in Campania continua a far registrare numeri alti, oggi i nuovi positivi sono stati 116, ancora molti. Di questi nuovi contagi registrati, 54 casi sono di rientro: 30 dalla Sardegna e 24 da estero.

Il Governatore De Luca chiede che si intensifichi lo screening in Sardegna e ha sollecitato il Ministero della Salute a disporre tamponi obbligatori per tutti i turisti italiani prima della partenza dall’isola.









L’ondata di ritorno non solo non si ferma, ma porta il numero dei positivi attivi oltre quota mille, i contagiati in isolamento sono infatti 1.041, oltre 70 dei quali ricoverati negli ospedali regionali.

La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi analizzati risulta ancora in rialzo raggiungendo il 3,7%, ieri era 3,33%.









In Italia l’ultimo bollettino riporta un calo che fa scendere i nuovi casi sotto quota mille, ma coincide però con l’abbassamento del numero dei tamponi processati.

L’allarme cresce anche in considerazione dei numeri elevatissimi che con la fine delle vacanze si stanno registrando nei vicini paesi europei, a cominciare dalla Francia con oltre 4mila casi al giorno.

Nel frattempo una speranza arriva da Roma. Nella giornata odierna, come annunciato, è stata avviata la sperimentazione umana, su volontari, del vaccino italiano: il suo nome è GRAd-CoV2. Se i risultati saranno quelli attesi dai ricercatori, entro la primavera sarà distribuito alla popolazione, hanno fatto sapere il Ministro della Salute e il Governatore del Lazio, che hanno finanziato questa fase fondamentale della sperimentazione. Non si tratta di una corsa a chi fa prima, a chi è più bravo, ma l’intenzione è quella di dare agli italiani un vaccino sicuro e a non essere soggetti alle multinazionali del farmaco che potrebbero gestirne la distribuzione.









I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 72, undici in più rispetto a ieri. In terapia intensiva restano ancora 2 i ricoverati. I casi attualmente positivi salgono, appunto, a 1.041, e aumentano di altri 116 casi.

Sono in aumento di 105 casi e arrivano a 967 le persone che si trovano in isolamento domiciliare.







Dall’inizio dell’emergenza i positivi in Campania sono 5.838, mentre sono 386.619 tamponi analizzati nei vari centri diagnostici individuati dall’Unità di Crisi della Campania.

Nel bollettino di oggi non ci sono pazienti guariti. Il totale dei guariti quindi resta di 4.356, di cui 4.348 completamente guariti e 8 clinicamente guariti.

Il numero totale delle vittime in Campania non sale fortunatamente e resta fermo a 441.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Venerdì 14 agosto – 1,04% – 18 contagiati

Sabato 15 agosto – 1,35% – 46 contagiati

domenica 16 agosto – 2,42% – 34 contagiati

Lunedì 17 agosto – 1,10% – 35 contagiati

Martedì 18 agosto – 2,01% – 56 contagiati

Mercoledì 19 agosto – 2,22% – 53 contagiati

Giovedì 20 agosto – 1,95% – 68 contagiati

Venerdì 21 agosto – 1,40% – 60 contagiati

Sabato 22 agosto – 3,33% – 138 contagiati

Domenica 23 agosto – 3,70% – 116 contagiati