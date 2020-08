Procedono le notizie tempestive sui bambini e sul loro essere diffusori di malattie e di virus letali. Ma come al solito nessuno si va a leggere da dove vengono certe informazioni, né il perché le diffondano.

Le verifiche che ho fatto allo studio svolto presso il Massachusetts general hospital, presentano incongruenze con quanto affermato, non solo da alcuni politici che parlano di carica virale fortissima quando i bambini sono totalmente asintomatici, ma anche da alcune testate giornalistiche che li fanno passare per untori pericolosi.

Lo studio viene pubblicato sulla rivista The Journal of Pediatrics con il titolo “SARS-CoV-2 pediatrico: presentazione clinica, infettività e risposte immunitarie”.

I bambini coinvolti sono stati 192 (età media 10,2 +/- 7 anni). Di questi il 26%, e quindi 49 bambini, sono stati diagnosticati con infezione acuta SARS-CoV-2; mentre altri 18 bambini (il 9%) avevano diagnosi per MIS-C. Importante e necessario riportare che “solo 25 (il 51%) dei bambini con infezione acuta da SARS-CoV-2 presentavano febbre”, inoltre che “i sintomi dell’infezione da SARS-CoV-2, se presenti, erano aspecifici”.

Ma vediamo altri i punti fondamentali:

a) il disegno dello studio parla di “sospetta infezione da sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”, e già qui se vogliamo essere puntuali ed estremamente precisi si parla di “sospetta infezione”, non di “certa o confermata infezione”.

b) Lo studio procede nel dire che i bambini “si presentavano in cliniche per cure urgenti” o erano “ricoverati in ospedale per infezione confermata/sospetta da SARS-CoV-2 o sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini (MIS-C)”. Quindi parliamo anche di bambini già ricoverati, oppure con MIS-C.

c) I bambini “hanno età compresa tra 11 e 16 anni (16,34%) rappresentanti la coorte SARS-CoV-2 (+) e bambini di età compresa tra 1 e 4 anni più rappresentati nella coorte MIS-C (7,39%), mentre soltanto 2 (il 4%) della coorte SARS-CoV-2 (+) avevano <1 anno di età”. Pertanto non abbiamo in generale una “fascia pediatrica”, piuttosto fasce specifiche di età.

d) Lo studio specifica che “l’infezione da SARS-CoV-2 e le malattie non correlate a COVID-19 si sono presentate in modo simile”. E anche qui, soltanto questa dicitura basterebbe a smontare qualsiasi altra affermazione o tesi, perché di parla di “infezione” in corso e non di asintomatici.

e) Lo studio parla poi dei sintomi dicendo che i bambini: “hanno riportato comunemente febbre, tosse, congestione, rinorrea e mal di testa, nessuno dei quali era significativamente diverso tra i due gruppi”. Inoltre che l’anosmia era più comune in un gruppo studio, così come il mal di gola. Mentre il gruppo MIS-C, oltre alla febbre, “presentava più spesso nausea/vomito ed eruzione cutanea e meno spesso con sintomi di un’infezione del tratto respiratorio superiore”. Quindi come fanno a parlare di bambini asintomatici?

f) Ma c’é un’altra nota da riportare ed é che i bambini nella loro storia medica passata avevano certamente qualcosa di importante da raccontare. Infatti sotto la voce “storia di malattie cardiache o metaboliche” troviamo bambini con: 4 cardiopatie congenite, 3 ipertensione, 1 diabete (tipo 1) e 27 obesità. Sotto la voce “storia della malattia polmonare” troviamo: 34 asma, 8 polmonite, 14 parto pretermine. Alla voce “storia della malattia immunitaria/autoimmune“: 1 malattia reumatologica, 2 malattia infiammatoria intestinale. Ancora un’altra voce per i disturbi neuro/neurosviluppo: 12 crisi, 18 ADHD, 4 autismo, 2 paralisi cerebrale, 1 sindrome di down.

Andrea Ippolito