Coronavirus, a Napoli ha riaperto il Covid Center: primi 4 ricoveri. Il Covid Center si trova presso l’ospedale “Loreto Mare” di Napoli ed ha riaperto oggi. Si tratta di 4 migranti positivi al coronavirus che sono stati trasferiti da un centro di accoglienza e verranno ora trattati nell’ospedale del centro cittadino.







È stazionaria, invece, sul fronte del numero di pazienti ricoverati, la situazione all’ospedale “Cotugno” di Napoli, struttura di riferimento per il trattamento della Covid-19. L’ultimo bollettino riferisce che sono 2 i pazienti in terapia intensiva e 11 i ricoveri in terapia subintensiva (su una disponibilità di 8 posti letto).

Esauriti i posti in degenza ordinaria con 16 pazienti. Per quanto riguarda il Covid Center del quartiere di Ponticelli i ricoveri sono 23, tutti in degenza ordinaria.