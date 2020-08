A Castellammare di Stabia viene prolungato l’obbligo di indosso della mascherina in luoghi pubblici fino al 6 settembre. Originariamente il termine era fissato per la data di ieri 24 agosto, tuttavia i numerosi casi che stanno verificandosi in Campania hanno portato il sindaco Gaetano Cimmino a emanare una nuova ordinanza.

“L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, è stato esteso fino al prossimo 6 settembre 2020. Al pari della chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi alle 2 di notte. Ho firmato poco fa l’ordinanza che dà seguito alle disposizioni già messe in campo lo scorso 12 agosto nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid”, queste le parole del sindaco affidate alla sua pagina Facebook.







Il sindaco fa i complimenti alla diligenza dei cittadini e insiste sulla bontà della scelta dettata dai numeri dei contagiati sul territorio locale e nazionale “l’incremento dei contagi sul territorio regionale e nazionale ci induce a non abbassare minimamente la guardia”, ha scritto il sindaco Cimmino che poi ha concluso: “È importante in questa fase continuare ad essere maturi e responsabili per evitare provvedimenti ancora più restrittivi. Sono previste sanzioni fino a mille euro per chi non rispetterà queste disposizioni. Per chi proviene dall’estero, inoltre, permane l’obbligo di segnalare all’Asl il rientro in città per sottoporsi al tampone e rispettare l’isolamento domiciliare fino all’eventuale esito negativo dello stesso. Restiamo uniti e remiamo insieme. Soltanto così riusciremo a vincere questa sfida. Insieme ce la faremo”.

Ivano Manzo