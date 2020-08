“Altri due nostri concittadini, nonché familiari di un nostro già registrato positivo, sono stati contagiati. Confermiamo che entrambi si trovavano già in isolamento domiciliare, date le spiacevoli circostanze”. Così il sindaco di Sant’Antonio Abate Ilaria Abagnale.







“Purtroppo, – ha detto il sindaco – da come si può ben immaginare, è prevedibile che il contagio si diffonda così presto in un nucleo familiare. Non ci resta che sperare, anche per loro, una pronta guarigione.

A riguardo, fortunatamente, la maggior parte dei nostri attuali 29 positivi ha combattuto con forza la malattia ed è libera dai sintomi. Speriamo che gli esiti negativi arrivino loro molto presto per un sereno ritorno in comunità”.