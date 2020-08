Il contagio, di ritorno o meno, non si ferma in Campania, facendo salire il numero dei positivi in un solo giorno a 138, il più alto della giornata a livello nazionale dopo il Lazio che giunge a 143 e davanti a Lombardia e Veneto che contano entrambe 119 nuovi casi di contagio. In Italia sotto quota 900 i nuovi casi.

Tra i nuovi casi ci sono 41 persone tornate dalle vacanze, di cui 23 dalla Sardegna e 18 dall’estero.







I tamponi analizzati sono stati 3.620, mentre salgono a 390.239 quelli processati dall’inizio della crisi epidemica.

In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.976 in totale dall’inizio dei contagi. Negli ultimi sette giorni il totale dei nuovi casi sale a 629 positivi.

La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi analizzati risulta ancora in rialzo raggiungendo il 3,81%, ieri era 3,7%.









Una delle città più colpite d’Italia risulta proprio la città di Napoli che in un solo giorno si ritrova con 110 casi in più in un solo giorno.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 76, quattro in più rispetto a ieri. In terapia intensiva salgono a 3 i ricoverati. I casi attualmente positivi salgono a 1.164, e aumentano di altri 123 casi, mentre salgono a 1.085, altri 118 in più, le persone in isolamento domiciliare.









Nel bollettino di oggi, guariti altri 14 pazienti, tutti completamente ristabiliti: sono in totale 4.370, di cui 4.365 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.

Purtroppo c’è da registrare ancora un decesso. Il numero totale delle vittime in Campania quindi sale a 442.

Intanto questa mattina l’Azienda San Giuseppe Moscati di Avellino ha comunicato il decesso di un 69enne residente a Santa Lucia di Serino e affetto da Covid-19. L’uomo era stato ricoverato nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dove era arrivato in gravi condizioni il 4 luglio scorso. Il 18 agosto, dopo essere risultato negativo a due tamponi consecutivi «era stato trasferito il giorno successivo, sempre intubato, in una camera di isolamento a pressione negativa del reparto di Rianimazione». Il 69enne era affetto da diverse patologie. Questo nuovo decesso non dovrebbe essere riportato nel bollettino odierno che si ferma alle 23.59 di ieri.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Sabato 15 agosto – 1,35% – 46 contagiati

domenica 16 agosto – 2,42% – 34 contagiati

Lunedì 17 agosto – 1,10% – 35 contagiati

Martedì 18 agosto – 2,01% – 56 contagiati

Mercoledì 19 agosto – 2,22% – 53 contagiati

Giovedì 20 agosto – 1,95% – 68 contagiati

Venerdì 21 agosto – 1,40% – 60 contagiati

Sabato 22 agosto – 3,33% – 138 contagiati

Domenica 23 agosto – 3,70% – 116 contagiati

Lunedì 24 agosto – 3,81% – 138 contagiati