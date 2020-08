Sono ormai 48 ore che i cittadini di Gragnano si ritrovano senza acqua.

“GORI informa che per contenere i disagi dovuti alla carenza idrica stagionale e i relativi forti assorbimenti sono state predisposte, nelle ore notturne, manovre di relogazione sugli impianti finalizzate al recupero della risorsa idrica. Possono verificarsi mancanze di acqua e abbassamenti della pressione idrica”.





Questo l’annuncio della sospensione idrica in una nota della GORI, che si trova anche pubblicata sulla pagina facebook del comune gragnanese. Numerose le strade interessate nella località del comune di Gragnano.

Non mancano le polemiche anche se gli stessi problemi toccano anche il comune vicino come Castellammare dove per un guasto a via Savorito mancherà l’acqua.

I. M.