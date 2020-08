Parte ufficialmente la stagione 2020-2021 del Napoli. I 34 azzurri convocati da Gattuso per il ritiro precampionato sono da oggi a Castel di Sangro per prepararsi all’inizio della Serie A, prevista per il 19 settembre.

A rubare la scena è stato sicuramente Victor Osimhen. Tutti gli occhi oggi erano puntati sull’oneroso colpo dell’estate. Fa parte della spedizione anche il difensore Amir Rrahmani, acquistato dal Verona a gennaio ma rimasto ai gialloblù in prestito fino al termine della scorsa stagione. Ovviamente non è presente l’altro volto nuovo, quello di Andrea Petagna, costretto all’isolamento domiciliare per la positività al Covid-19.





Tra i calciatori a disposizione di Rino Gattuso nella cittadina abruzzese figurano anche alcuni rientrati dai vari prestiti e che difficilmente saranno tra le fila partenopee al via del campionato (Ciciretti, Contini, Machach, Ounas, Tutino) e gli elementi coinvolti in trattative di mercato che con tutta probabilità andranno via da Napoli (Allan e Milik su tutti).

Già nella giornata odierna c’è stato il primo allenamento, seguito dai tifosi accorsi a Castel di Sangro per far sentire la propria vicinanza alla squadra. Da ricordare che i posti resi disponibili per gli allenamenti sono in misura minore rispetto alle capacità degli spazi del centro sportivo ed è necessario prenotarli anticipatamente: misure dovute alla prevenzione per il Coronavirus.





Sono due i test amichevoli previsti durante il ritiro. Il Napoli se la vedrà con Castel di Sangro e L’Aquila, club rispettivamente di Promozione e di Eccellenza, venerdì prossimo in un triangolare, mentre per il 4 settembre (ultimo giorno di ritiro) è in programma la partita con il Teramo, squadra militante in Serie C.

