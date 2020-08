Per la Turris arriva il primo giorno di raduno al “Liguori”

"Sappiamo che arriverà qualche altro tassello, ma per il momento sono contento e orgoglioso di guidare questa Turris. Non saremo certamente una meteora in questa categoria, ma sapremo farci valere anche tra i professionisti"

Ha avuto inizio quest’oggi a porte chiuse, presso lo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, il raduno pre-campionato della Turris, attesa ai nastri di partenza del campionato di serie C.

I calciatori, distribuiti in piccoli gruppi di lavoro, si sono alleati agli ordini dello staff tecnico guidato da mister Franco Fabiano.

Lo stesso allenatore, sulla stagione alle porte e l’allestimento della rosa, dichiara: “Adesso ci tocca solo lavorare sodo per dare risposte sul campo e per regalare soddisfazioni a società e tifoseria, sulla falsariga di quanto fatto nelle ultime due stagioni. Sono soddisfatto dell’allestimento dell’organico: il direttore Primicile, in particolare, ha pianificato da tempo un gran lavoro e ci siamo sempre coordinati al momento delle scelte finali. I profili arrivati a Torre sono stati tutti condivisi; sappiamo che arriverà qualche altro tassello, ma per il momento sono contento e orgoglioso di guidare questa Turris. Non saremo certamente una meteora in questa categoria, ma sapremo farci valere anche tra i professionisti”.

Il gruppo, che nella giornata di domani – martedì 25 agosto – sarà sottoposto al secondo ciclo di tamponi, proseguirà la preparazione allenandosi tutti i giorni, al pomeriggio, presso lo stadio “Liguori”, con doppie sedute previste, durante questa settimana, nelle giornate del martedì e del venerdì.

