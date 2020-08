A Gragnano il 31 agosto, presso la Scuola Calcio ASD San Paolo 1970, si darà il via alla stagione calcistica 2020/2021.

Il campo da poco ristrutturato con il nuovo manto erboso si trova in località Madonna delle Grazie, vicino la chiesa in via Don Luigi Russo.

L’Asd San Paolo è una realtà consolidata della città della pasta, che fa dell’aggregazione e dell’amore per la propria terra la valvola che dà vita a tutte le iniziative.





Lo staff dirigenziale è composto dal presidente Salvatore D’antuono, il direttore Giovanni Malafronte, il segretario Edgardo Esposito e tutti consiglieri. I mister sono le ex bandiere della Juve Stabia Aniello Garofalo e Romano Orsino. Il dottore medico sportivo è Antonio Cinque.

La scuola calcio ha come obiettivo quello di crescere i piccoli allievi nel segno dell’aggregazione, della solidarietà e del rispetto reciproco, con la speranza non solo di promuovere il calcio di periferia, ma anche dando una nuova possibilità ai ragazzi. Quindi una società sensibile anche ai bisogni economici delle famiglie, infatti nel corso degli anni si è sempre cercato di dare pari opportunità per far praticare sport a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche.





Gli educatori ci tengono oltretutto al fatto che i bambini ed i ragazzi antepongano comunque lo studio e la scuola al calcio giocato.

In questo momento, nelle giornate mattutine, é in svolgimento il centro estivo gratuito, partito grazie ai fondi del comune di Gragnano e di concerto con l’assessorato alle politiche sociali, la società infatti si era candidata (insieme ad altre del territorio) ed é risultata idonea ad ospitarlo.





Dunque i corsi di calcio che si terranno al campo della società San Paolo 1970 e saranno organizzati come segue:

categoria 2011-2012-2013-2014 ore 17.00

categoria 2007-2008-2009-2010 ore 18.00

categoria 2004-2005-2006 ore 19.00

allenamento portieri: giovedì e venerdì ore 17.00